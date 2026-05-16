Nielusyöpään sairastunut Seela Sella kertoo MTV Uutisille, että hänen sädehoitonsa jatkuu toukokuun lopulle asti.

Näyttelijä Seela Sella, 89, vastaa puhelimeen kotonaan ja kertoo tulleensa juuri sairaalasta sädehoidoista. Niissä hän on käynyt arkisin päivittäin sen jälkeen, kun hänellä diagnosoitiin nielusyöpä. Sädehoidot jatkuvat toukokuun lopulle, minkä jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

– Vielä ei tiedetä, että onko hoito tehonnut. Nyt vain odotellaan, mutta kyllä tässä elämässä kiinni roikutaan. Aion mennä tänään teatteriin ja olin siellä viime lauantainakin. Se on minun toinen kotini. Minun täytyy päästä näkemään kavereitani. He ovat minulle kuin perhettä. Se pitää minut elämässä kiinni, Seela kertoo MTV Uutisille.

Sädehoidot ja niiden mukanaan tuomat sivuvaikutukset ovat vaikuttaneet hänen arkeensa monin tavoin. Sella kertoo, että syöminen ja puhuminen on vaivalloista.

– Äänestäni kuulee, kyllä että se ei ole aivan normaali. Minua yskittää hirveästi ja sädehoito polttaa kaulan ihoa. Tällaisia tylsiä sivuvaikutuksia siis, mutta niille ei voi nyt mitään. En kitise, Sella sanoo päättäväisesti.

Hän saa ravintonsa PEG-letkun eli vatsanpeitteiden läpi suoraan mahalaukkuun asetettava syöttöletkun kautta.

– Se on hirveää, kun sählään sen kanssa. Ruoka ei tahdo mennä alas putkea pitkin. Olen yrittänyt välillä niellä itse ruokaa, mutta se on niin kivuliasta.