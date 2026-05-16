Norjan ampumahiihtotähti Karoline Knotten, 31, joutui kiireellisesti sairaalaan, kun hänen umpilisäkkeensä puhkesi. Tilanteen vakavuutta korosti se, että puhkeaminen oli sattunut jo useita viikkoja sitten.

Knotten sai maaliskuussa järjestetyn Holmenkollenin kisaviikonlopun jälkeen kovia vatsakipuja. Hän jatkoi harjoittelemista tavalliseen tapaan, mutta kivut jatkuivat useiden viikkojen ajan, minkä vuoksi Knotten hakeutui lopulta hoitoon.

Tutkimuksissa selvisi, että umpilisäke oli puhjennut ja tulehtunut. Hän joutui pikaoperaatioon tulehduksen takia. Knotten kertoi nyt Instagramissa, miten tapahtumat ovat vaikuttaneet häneen.

– On ollut epävarmoja ja kivuliaita aikoja, mutta myös jaksoja, jolloin olen voinut hyvin ja voinut nauttia hiihtämisestä, Knotten kirjoitti.

Kolminkertainen arvokisamitalisti Knotten kertoi, että voi mennä pitkään, kunnes hän on jälleen mukana.

– Sen poistaminen on hieman monimutkaisempaa, kun se on ollut siellä pitkään huomaamatta. En ole varma, milloin voin taaas palata täysipainoiseen harjoitteluun, mutta pidän mielialani korkealla ja yritän nähdä mahdollisuudet. Tämä on erilaista ja siksi hieman pelottavaa, mutta olen valmis ottamaan haasteen vastaan ja teen kaikkeni päästäkseni eteenpäin uuteen kauteen, Knotten päätti.