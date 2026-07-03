Kostjantjnivka sijaitsee tärkeän tieyhteyden varrella.
Venäjä väittää vallanneensa kokonaan strategisesti tärkeän Kostjantjnivkan kaupungin Itä-Ukrainassa.
Kaupunki sijaitsee tärkeän tieyhteyden varrella, joka johtaa viimeisiin Ukrainan hallussa oleviin kaupunkeihin Donbassin alueella.
Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan presidentti Vladimir Putin on keskustellut kaupungin vallanneiden joukkojen kanssa ja kiittänyt näitä.
Kostjantjnivka avaisi venäläisjoukoille reitin Kramatorskiin ja Slovjanskiin, joiden valtaaminen on ollut Venäjän tärkeimpiä tavoitteita. Kostjantjnivkan hallinnasta on käyty raskaita taisteluja viime vuoden lopusta saakka.