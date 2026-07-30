8 000 ihmistä evakuoitiin Kreetan saarella keskiviikkoiltana.
Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8 000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella.
Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä.
Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja, ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään.