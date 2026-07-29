Espanjassa Almoróxissa, Toledon lähellä Madridin lounaispuolella, syttyi 22. heinäkuuta iltapäivällä tulipalo, jonka seurauksena useista alueen kunnista evakuoitiin asukkaita ja yhdessä kunnassa määrättiin ulkonaliikkumiskielto, pelastusviranomaiset kertoivat viestipalvelu X:ssä. Palon nopeaa leviämistä kuvastaa se, että viranomaiset ja pelastuspalvelut lähettivät alueen kaikkiin matkapuhelimiin kahdesti hälytysviestin varoittaakseen tilanteesta. AFP / Lehtikuva