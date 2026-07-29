Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaillle luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen.
Maan pääministeri Pedro Sanchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen, Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi.
Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan.
Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa.