Hätätila julistettiin viikko sitten Madridin ja Avilan alueilla ja purettiin tänään.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueilla.
Hätätila julistettiin alueille viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniätuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa.
Länsi-Espanjassa Fermosellen alueella Portugalin rajan tuntumassa on evakuoitu yli 600 ihmistä uuden, keskiviikkona roihahtaneen maastopalon vuoksi.