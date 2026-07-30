Tuhannet ihmiset on jouduttu evakuoimaan Bordeaux’n alueelta maastopalojen myötä. Kaksi henkilöä on pidätetty paloista epäiltyinä.
Uuden-Akvitanian ja Gironden aluehallinto kertoi torstaina, että kaksi ihmistä on pidätetty tuhopoltosta epäiltyinä.
Aluehallinto lisäsi X-palvelussa julkaistussa tiedotteessa, etteivät palot olleet levinneet edellispäiviin verrattuna. Palaneen alueen laajuus pysyi 42 000 hehtaarissa.
Tuhannet ihmiset on jouduttu evakuoimaan maastopalojen vuoksi.
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Palot ovat syttyneet Eurooppaa koettelevan voimakkaan kesähelleaallon aikana. Sama helleaalto on aiheuttanut maastopaloja myös Espanjassa ja Kreikassa.
Bordeaux’n alue tunnetaan viinitiloistaan, ja kaupunki on keskeinen liikenteen solmukohta matkailijoille, jotka vierailevat läheisissä lomakohteissa Atlantin rannikolla.