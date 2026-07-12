Espanjassa ainakin 12 ihmisen hengen vaatineet maastopalot on saatu aisoihin. Asiasta kertoo Andalusian aluehallinnon johtaja.
Los Gallardosin alueella roihunnut palo on siinä pisteessä, että palon tieltä evakuoidut yli tuhat ihmistä voivat palata koteihinsa.
Tuulen tyyntyminen ja ilmankosteuden lisääntyminen ovat auttaneet tilanteessa. Torstaina syttyneitä paloja oli sammuttamassa satoja palopelastajia ja lukuisia sammutuslentokoneita.
Maastoa ehti palaa yli 6 000 hehtaaria. Ainakin 12 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui.