Etenkin Espanja ja Ranska ovat kärsineet viime aikoina massiivisista maastopaloista. Viikonlopun aikana helteet siirtyvät kuitenkin itään.

Maastopalot riehuvat Euroopassa, eikä helpotusta ole ainakaan viikonlopun aikana luvassa. Tänään torstaina maksimilämpötilat liikkuvat edelleen yli 40 asteessa Espanjassa ja Ranskassa.

Ensi viikolla Espanja ja Portugali saavat kuitenkin ehkä hieman helpotusta, sillä helteet siirtyvät viikonlopun jälkeen itään päin.

– Kaikista kuumin ilma siirtyy idemmäs, eli Unkarissa ja Balkanin alueella jännitetään, siirtyvätkö metsäpalot sinne. Näillä alueilla voi olla yli 40 astetta, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Balkaniin kuuluvat Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Slovenia, Montenegro, Albania, Pohjois-Makedonia, Serbia, Kosovo, Bulgaria, Romania, Kreikka ja Romania.

Helleraja rikki myös Suomessa

Lähipäivinä helleraja menee rikki myös Suomessa, vaikkei täällä vastaaviin hirmulukemiin ylletäkään.

Tänään iltapäivällä helleraja on menossa rikki Länsi-Suomessa ja paikoin myös etelässä.

– Tähän voi liittyä arvaamattomankin voimakkaita, paikallisia ukkoskuuroja. Ilmakehän olosuhteet ovat otolliset sille, että ukkosten yhteyteen voisi kehittyä rajuja tuulenpuuskia ja jopa suuria rakeita, Mäntykannas toteaa.