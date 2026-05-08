Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen lämmin.

Huhtikuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian jaetulla kolmannella sijalla kuumimpien kuukausien joukossa. Näin kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus. Viime kuu oli 1,43 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi.



Euroopassa huhtikuu oli mittaushistorian kymmenenneksi lämpimin. Lounais-Euroopassa lämpötila oli tavanomaista lämpimämpi, kun taas itäinen Eurooppa oli keskivertoa viileämpi.



El Nino -ilmiön odotetaan kehittyvän tulevina kuukausina, minkä myötä merenpinnan lämpötilat olivat huhtikuussa mittaushistorian toiseksi korkeimmat.

– El Niño on nyt toden teolla alkamassa ja yhdessä jo valmiiksi lämpimän Pohjoisen Tyynenmeren kanssa se nostaa globaalia meren pintalämpötilaa merkittävästi, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Aleksi Nummelin tiedotteessa.

Suomessa huhtikuu oli Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tavanomaista lämpimämpi, aurinkoisempi ja vähäsateisempi.