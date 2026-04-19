Atlantin merivirran romahdusvaarasta huolestuttavaa tietoa: Katastrofi uhkaa Eurooppaa

AMOC-virran ennakointi tietokonemallein on osoittautunut haastavaksi. Joissakin malleissa merivirran hidastumista ei ole ennustettu lainkaan vuoteen 2100 mennessä, kun taas toisissa malleissa ennustetaan jopa noin 65 prosentin todennäköisyydellä voimakasta hidastumista, vaikka fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähennettäisiin asteittain nollatasolle.

AMOC-virta kierrättää Eurooppaan lämpöä ja sen romahdus tarkoittaisi muun muassa sitä, että talvet kylmenisivät huomattavan paljon Pohjois-Euroopassa. Suomessa talvet voisivat olla jopa 20 astetta nykyistä kylmempiä.

The Guardian uutisoi tutkijoiden pitävän uusinta tietoa erittäin huolestuttavana, sillä merivirran romahtamisella olisi katastrofaaliset seuraukset Eurooppaan, Afrikkaan ja Amerikkaan.

Atlantin meridionaalisen virran (AMOC) romahdusvaarasta on julkaistu uusi tutkimus. Tässä kuussa julkaistun tutkimuksen mukaan merivirran merkittävä hyytyminen on todennäköisin tulevaisuudenskenaario.

Pakolaispoika Youssef, 16, laittoi Kansallisteatteriin "tosi tyhmän CV:n" – nyt edessä on jättimäinen tilaisuus

Trump painostaa Kuubaa: Nyt useampi maa älähti

Dallasille raju pöllytys NHL:n pudotuspeliavauksessa – nyt puhuu Mikko Rantanen

Tämän perusteella tutkijat arvioivat, että AMOC-virran hidastumisen todennäköisyys on 42–58 prosenttia vuoteen 2100 mennessä, mikä johtaa lähes varmasti järjestelmän romahtamiseen.

– Havaitsimme, että AMOC heikkenee odotettua enemmän verrattuna kaikkien ilmastomallien keskiarvoon. Tämä tarkoittaa, että AMOC on lähempänä käännekohtaa, toteaa uutta tutkimusta johtanut tohtori Valentin Portmann Inria Centre de recherche Bordeaux Sud-Ouest -tutkimuskeskuksesta.

– Tämä on tärkeä ja erittäin huolestuttava tulos. Se osoittaa, että ’pessimistiset’ mallit, jotka ennustavat AMOC-virtauksen voimakasta heikkenemistä vuoteen 2100 mennessä, ovat valitettavasti realistisimpia, kommentoi Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimusinstituutissa työskentelevä professori Stefan Rahmstorf .

– Esitin tämän näkemyksen, kun arvioimme AMOC-virtauksen pysähtymisen todennäköisyydeksi ehkä 5 prosenttia. Jo silloin totesimme, että riski on liian suuri, kun otetaan huomioon sen valtavat vaikutukset. Nyt näyttää siltä, että todennäköisyys on yli 50 prosenttia.