Uuden tutkimuksen mukaan lämpöä Eurooppaan tuovan AMOC-merivirran romahdus on merkittävästi todennäköisempää kuin aiemmin on arvioitu.
Atlantin meridionaalisen virran (AMOC) romahdusvaarasta on julkaistu uusi tutkimus. Tässä kuussa julkaistun tutkimuksen mukaan merivirran merkittävä hyytyminen on todennäköisin tulevaisuudenskenaario.
The Guardian uutisoi tutkijoiden pitävän uusinta tietoa erittäin huolestuttavana, sillä merivirran romahtamisella olisi katastrofaaliset seuraukset Eurooppaan, Afrikkaan ja Amerikkaan.
AMOC-virta kierrättää Eurooppaan lämpöä ja sen romahdus tarkoittaisi muun muassa sitä, että talvet kylmenisivät huomattavan paljon Pohjois-Euroopassa. Suomessa talvet voisivat olla jopa 20 astetta nykyistä kylmempiä.
Jo aiemmin on ollut tiedossa, että AMOC on tällä hetkellä heikoimmillaan 1600 vuoteen ilmastonmuutoksen seurauksena. Merivirran tiedetään romahtaneen aiemminkin menneisyydessä.
Merivirran mallinnus osoittautunut haasteelliseksi
AMOC-virran ennakointi tietokonemallein on osoittautunut haastavaksi. Joissakin malleissa merivirran hidastumista ei ole ennustettu lainkaan vuoteen 2100 mennessä, kun taas toisissa malleissa ennustetaan jopa noin 65 prosentin todennäköisyydellä voimakasta hidastumista, vaikka fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähennettäisiin asteittain nollatasolle.
Uusimmassa tutkimuksessa yhdistettiin todellisia merihavaintoja tietokonemalleihin luotettavampien tulosten saamiseksi. Näin onnistuttiin vähentämään malleihin sisältyvää epävarmuutta.