Tappara-hyökkääjä Benjamin Rautiainen palkittiin Euroopan parhaana nuorena jääkiekkoilijana.
Palkinto myönnettiin juhlagaalassa Prahassa. 20-vuotias hyökkääjä teki SM-liigan runkosarjassa peräti 77 pistettä ja voitti pistepörssin. Rautiainen solmi hiljattain NHL-tulokassopimuksen Tampa Bay Lightningin kanssa.
Myös Naisleijonien legenda Jenni Hiirikoski huomioitiin eurooppalaisen jääkiekon palkintogaalassa. Hän sai urapalkinnon.
KooKoon hopealle valmentanut Jouko Myrrä oli ehdolla Euroopan vuoden valmentajaksi, mutta ei saanut arvonimeä. Palkinnon vei sveitsiläisen Davosin pääkäskijä Josh Holden. Pystin voitti viime vuonna SaiPan Raimo Helminen.