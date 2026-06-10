Laulaja Helmi Loukasmäki ja musiikkineuvos Danny ovat viettäneet jo viisi kesää Rauman-kesäasunnolla.
Laulaja Helmi Loukasmäki, 24, aloitti työskentelyn musiikkineuvos Dannyn, 83, assistenttina vuonna 2020.
Tätä nykyä hän työskentelee myös Dannyn perustamassa tuotantoyhtiössä D-tuotannossa.
Kesät kaksikko viettää Dannyn Rauman-huvilalla, missä on tänä vuonna vuorossa Helmin kuudes kesä.
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Hän odottaa joka kevät, että pääsee sinne.
– Itsellä on siellä pieni kasvihuoneharrastus, jota olen pari vuotta kokeillut, Helmi kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Kaksikko järjestää siellä myös kesäjuhlia.
– On paljon tulossa vieraita: omia kavereita, Dannyn kavereita ja perhettä. On kaikenlaista mukavaa tiedossa, Helmi kertoo kesäsuunnitelmistaan.