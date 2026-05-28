Wilma-viestin perusteella Espoon kouluissa oppilailla ja näiden huoltajilla on mahdollisuus poistua kevätjuhlasta ennen Suvivirttä.

Espoossa koulut ovat saaneet uuden ohjeistuksen Espoon kaupungilta liittyen kevätjuhliin.

MTV Uutisten näkemän Wilma-viestin mukaan Suvivirren paikka kevätjuhlassa muutetaan ainakin Viherlaakson yläkoulussa juhlan loppuun.

– Hei huoltajat ja oppilaat, olemme saaneet uuden ohjeistuksen Espoon kaupungilta ja tästä syystä muutamme Suvivirren kevätjuhlamme loppuun, Wilma-viestissä sanotaan.

– Pyydämme olemaan yhteydessä luokanvalvojaan mahdollisimman pian, mikäli teillä on toiveita oman lapsenne juhlajärjestelyistä koskien istumapaikkaa ja mahdollisuutta poistua ennen Suvivirttä.

Viestissä kerrotaan, että Viherlaakson 9. luokkien huoltajille varataan juhlasalin takakatsomosta istumapaikkoja niille huoltajille, jotka poistuvat ennen Suvivirttä.

Suvivirsi nousi otsikoihin liki jokakeväiseen tapaan muutama päivä sitten, kun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tiedotettiin asettaneen Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon. Sakko liittyy tapaukseen, jossa oppilas joutui kuuntelemaan Suvivirren ja Varpunen jouluaamuna -laulun koulun kevät- ja joulujuhlissa vuonna 2024.

Lautakunta katsoi kaupungin syrjineen oppilasta tämän vakaumuksen perusteella: oppilaalle ja tämän huoltajalle ei annettu riittäviä tietoja juhlan uskonnollisesta sisällöstä eikä todellista mahdollisuutta jättäytyä pois Suvivirren ja