Varsinainen kuvernöörivaali järjestetään ensi marraskuussa.
Yhdysvalloissa republikaaneja edustava, entinen Fox News -juontaja Steve Hilton etenee Kaliforniassa esivaaleista varsinaisiin kuvernöörinvaaleihin, ennustavat muun muassa yhdysvaltalaiskanavat CNN ja ABC News.
Brittisyntyinen, presidentti Donald Trumpin tukema Hilton toimi Britannian pääministerin David Cameronin strategiajohtajana 2010-luvun alussa.
Hilton kohtaa vaaleissa Yhdysvaltain entisen terveysministerin, demokraattien Xavier Becerran.
Esivaalit järjestettiin viime viikolla, mutta tulosten saamisessa kestää muun muassa postiäänien takia. Varsinainen kuvernöörinvaali on luvassa marraskuussa.