Opetusministeri Anders Adlercreutz on turhautunut toistuviin suvivirsikohuihin.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tämän vuotista suvivirsihikohua lyhyesti eduskunnassa toimittajille.
– Minusta suvivirsi kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja traditioon. Suvivirttä saa laulaa ja pitää saada laulaa. Toivon, että ihmiset rauhoittuisivat tämän asian ympärillä, sanoi Orpo.
Adlecreutz: Turhauttavaa
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) sanoo, että asian pitäisi olla täysin selvä. Adlecreutz sanoo pitävänsä itsestäänselvänä, että suvivirsi ei ole uskonnon vaan perinteen harjoittamista.
– Tämä on toistuva keskustelu. Se kertoo siitä, että jotain epäselvyyttähän tässä on, sanoo Adlercreutz.
Adlercreutz ei innostu lakimuutoksista mutta sanoo, että ohjeistuksia käydään läpi tarkentamisen varalta.
– Minunkin mielestäni on turhauttavaa, että tämä aika ajoin pompahtaa esiin, kun tilanteen pitäisi olla aivan selvä. Opetushallituskin on selvästi linjannut, mikä on uskonnonharjoittamista ja mikä ei, sanoi Adlercreutz toimittajille eduskunnassa.