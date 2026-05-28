Opetusministeri Anders Adlercreutz on turhautunut toistuviin suvivirsikohuihin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tämän vuotista suvivirsihikohua lyhyesti eduskunnassa toimittajille.

– Minusta suvivirsi kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja traditioon. Suvivirttä saa laulaa ja pitää saada laulaa. Toivon, että ihmiset rauhoittuisivat tämän asian ympärillä, sanoi Orpo.

Adlecreutz: Turhauttavaa

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) sanoo, että asian pitäisi olla täysin selvä. Adlecreutz sanoo pitävänsä itsestäänselvänä, että suvivirsi ei ole uskonnon vaan perinteen harjoittamista.

– Tämä on toistuva keskustelu. Se kertoo siitä, että jotain epäselvyyttähän tässä on, sanoo Adlercreutz.

Adlercreutz ei innostu lakimuutoksista mutta sanoo, että ohjeistuksia käydään läpi tarkentamisen varalta.

– Minunkin mielestäni on turhauttavaa, että tämä aika ajoin pompahtaa esiin, kun tilanteen pitäisi olla aivan selvä. Opetushallituskin on selvästi linjannut, mikä on uskonnonharjoittamista ja mikä ei, sanoi Adlercreutz toimittajille eduskunnassa.