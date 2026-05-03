Koulujen kesäloman siirto voisi edetä jo tällä hallituskaudella, sanoo opetusministeri MTV:lle – uusi loma huhtikuulle?

– Yksi kysymys on se, tuleeko kevätlukukaudesta liian pitkä ja tässä uudessa mallissa tullaan esittämään sitä, että tulisi yksi pidempi loma huhtikuuhun, opetusministeri Anders Adlercreutz esittää

– Yksi kysymys on se, tuleeko kevätlukukaudesta liian pitkä ja tässä uudessa mallissa tullaan esittämään sitä, että tulisi yksi pidempi loma huhtikuuhun, opetusministeri Anders Adlercreutz esittää

– On tärkeätä, että perheet voisivat sovittaa yhteen lasten ja aikuisten aikataulut tilanteessa, jossa monen työelämä on riippuvainen muun maailman aikatauluista. Tiedämme, että aikuisten lomia pidetään mieluummin elokuussa kuin kesäkuussa. Siirrolla päästäisiin muun maailman rytmiin ja perheiden arki helpottuisi, ministeri pohtii.

Adlercreutz haluaisi, että nykyinen hallitus tekisi päätöksiä siirrosta. Se tosin edellyttäisi sitä, että kaikilla hallituspuolueilla olisi tahtoa muutosta edistää. Hallitusohjelmassa lomasiirrosta ei sovittu, mikä tekee sen etenemisestä epävarmaa.

– Alustava työ on valmis. Meillä on hahmottunut malli, josta pyydämme lausuntoja. Keräämme vielä lausuntoja kaikilta asiaan kuuluvilta tahoilta, hän kertoo.

Suomessa on pitkään puitu sitä, pitäisikö koulujen kesälomia siirtää alkamaan noin kahdella viikolla kesäkuun puolivälistä tai juhannuksesta. Näin Suomi olisi samassa lomarytmissä monen muun Euroopan maan kanssa.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) penää yhä kesälomien siirtoa loppukesälle ja olisi valmis tekemään lakiesityksen nopeasti. Hänellä on ajatus siitä, miten pitkästä kevätlukukaudesta voitaisiin kouluissa selvitä.

Jesse Markin on helpottunut ja katkera: Perätön syytös vauvan pahoinpitelystä vei keikat ja nosti suhteettoman kohun

Opettajia huolestuttaa erityisesti se, tuleeko kevätlukukaudesta liian raskas, jos se pitkittyy juhannuksen tienoille.

– Yksi kysymys on se, tuleeko kevätlukukaudesta liian pitkä ja tässä uudessa mallissa tullaan esittämään sitä, että tulisi yksi pidempi loma huhtikuuhun. Kevätlukukauteen tulisi näin kolme jaksoa koululaisille (yhdessä hiihtoloman kanssa), Adlercreutz esittää.