Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) penää yhä kesälomien siirtoa loppukesälle ja olisi valmis tekemään lakiesityksen nopeasti. Hänellä on ajatus siitä, miten pitkästä kevätlukukaudesta voitaisiin kouluissa selvitä.
Suomessa on pitkään puitu sitä, pitäisikö koulujen kesälomia siirtää alkamaan noin kahdella viikolla kesäkuun puolivälistä tai juhannuksesta. Näin Suomi olisi samassa lomarytmissä monen muun Euroopan maan kanssa.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoo MTV Uutisille, että kesälomien siirrosta käynnistynyt selvitys on pian viimeistelyvaiheessa.
– Alustava työ on valmis. Meillä on hahmottunut malli, josta pyydämme lausuntoja. Keräämme vielä lausuntoja kaikilta asiaan kuuluvilta tahoilta, hän kertoo.
Adlercreutz haluaisi, että nykyinen hallitus tekisi päätöksiä siirrosta. Se tosin edellyttäisi sitä, että kaikilla hallituspuolueilla olisi tahtoa muutosta edistää. Hallitusohjelmassa lomasiirrosta ei sovittu, mikä tekee sen etenemisestä epävarmaa.
– Käymme keskusteluja hallituksen sisällä, kun saamme näillä näkymin loppukesästä lausuntopalautteen kerättyä kokoon. Mahdollinen lakiesitys voidaan tehdä tämän hallituskauden aikana, mutta se edellyttää sitten poliittista yhteisymmärrystä, Adlercreutz toteaa.
Mitä hyötyä?
Kesälomien siirtoa kannattava Adlercreutz uskoo, että muutos olisi hyvä lapsiperheille. Ministeri muistuttaa, että erityisesti kansainvälisissä organisaatioissa seurataan jo jonkin verran muun maailman lomarytmiä.
– On tärkeätä, että perheet voisivat sovittaa yhteen lasten ja aikuisten aikataulut tilanteessa, jossa monen työelämä on riippuvainen muun maailman aikatauluista. Tiedämme, että aikuisten lomia pidetään mieluummin elokuussa kuin kesäkuussa. Siirrolla päästäisiin muun maailman rytmiin ja perheiden arki helpottuisi, ministeri pohtii.