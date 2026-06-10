Carolina Hurricanes tasoitti NHL:n finaalivoitot 2–2:een hakemalla 5–3-voiton vieraskentältä Las Vegasista.
Finaalisarjan kolmea ensimmäistä ottelua leimasi vuoristoratamaisuus, eikä hurja meininki ollut kadonnut ylimääräisen välipäivän aikana.
Nelosfinaalia oli pelattu vain 3,5 minuuttia, kun vierasjoukkue Carolina siirtyi jo 2–0-johtoon. Ensimmäiselle erätauolle mentiin Hurricanesin 3–1-vieraskomennossa. Suomalaistähti Sebastian Aho nappasi syöttöpisteen joukkueensa kolmanteen maaliin erän lopussa.
Keskimmäisellä kaksikymppisellä Vegas kiipesi kahden maalin takaa tasoihin William Karlssonin ja Brett Howdenin osumilla.
Lopulta ratkaisijaksi nousi Carolina-kapteeni Jordan Staal, joka napautti 4–3-maalin kolmannen erän alkupuolella. Konkaripelaaja onnistui lapioimaan kiekon verkkoon erittäin vaikeasta asennosta.
Loppuluvut 5–3 hoiteli tyhjään maaliin tanskalaishyökkääjä Nikolaj Ehlers.
Huomionarvoista matsissa oli se, ettei Carolinan ykkösvahti Frederik Andersen ollut lainkaan kokoonpanossa. Tolppien väliin parkkeerasi kakkosmies Brandon Bussi.
Ottelusarja on nyt siis tilanteessa 2–2. Stanley Cupin mestaruuteen tarvitaan neljä voittoa. Seuraava otatus on kalenterissa Raleigh'ssa perjantaiaamuna Suomen aikaa.