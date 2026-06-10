Vegasin päävalmentaja John Tortorella sadatteli Carolinan voittomaalia neljännen Stanley Cupin finaalin jälkeen.

Hurricanes kampesi finaalivoitot 2–2:een vieraskaukalossa. Ottelun kulminaatiopiste oli kolmannen erän alussa syntynyt 4–3-maali, josta vastasi kapteeni Jordan Staal.

Vegas menetti ensin kiekon omissa, jonka jälkeen Staal onnistui kaatuessaankin lappaamaan kiekon ohi Carter Hartin. Golden Knightsin maalineduspelaaminen meni takaiskussa melkoiseksi pupeltamiseksi.

Staal teki ottelussa jo aiemmin maalin, kun hän nakkasi irtokiekon sisään ylivoimalla. Myös kyseisessä tapauksessa vieraskapteeni oli herra maalin edessä.

Staalin otteet huomasi myös Vegasin vanhan liiton konkarivalmentaja John Tortorella.

– Hän tuhoaa meidät nyt maalin edessä, Tortorella puuskahti.

Tortorella purki turhautumistaan etenkin ratkaisumaalin osalta. Hänen mielestään Carolina ei ansainnut osumaa, sillä Vegas teki sitä edeltävät virheet itse.

Maalivahdit puhuttavat

Ottelusarjan tasoittaneen Carolinan maalilla torjui nyt koko ottelun ajan kakkosveskari Brandon Bussi. Pudotuspeleissä päävastuun aiemmin kantanut tanskalainen Frederik Andersen ei ollut lainkaan kokoonpanossa. Hänet vaihdettiin pois kesken kolmannen pelin.

Hurricanes-käskijä Rod Brind’Amour kertoi, että Andersenin oli otettava huilia.

– Maalivahtivalmentajamme mukaan Andersen tarvitsi tauon. Riittävän tauon varmistamiseksi hänelle oli annettava koko ilta vapaata, valmentaja paljasti.