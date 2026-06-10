Sarah Dzafce kertoo Helsingin Uutisille, että Miss Suomi -organisaatio petti hänet kriisin keskellä.

Miss Suomeksi viime vuoden syyskuussa kruunattu Sarah Dzafce on riitauttanut kruununsa menettämisen, kertoo Helsingin Uutiset. Ex-missin mukaan oikeusprosessi on kesken ja asian käsittely jatkuu.

Hän kertoo myös, että Miss Suomi -organisaation ja hänen näkemyksensä tapahtumien kulusta eivät kohdanneet. Dzafce kertoo tunteneensa itsensä petetyksi. Hänen mukaansa kruunusta luopuminen tuli hänelle täysin "puskista".

– Koska kyse oli täydellisestä vahingosta ja väärinkäsityksestä, en voinut käsittää, kun missiemo Sunneva Sjögrén tuli joulukuussa yölentoni jälkeen kotiini ja ilmoitti, että hän järjestää samana aamuna tiedotustilaisuuden eikä minun tarvitse olla siinä mukana. Sjögrén vain tyrkkäsi erosopimuksen eteeni ja vaati allekirjoittamista ilman mitään ennakkotietoa.

– En halunnut jäädä kotiin seuraamaan toimitusjohtajan käsikirjoittamaa tiedotustilaisuutta, vaan päätin lähteä valmistautumatta median eteen.

Lehden haastatteleman Sjögrénin mukaan organisaation kokonaisarvio oli, ettei yhteistyön jatkaminen ollut enää mahdollista Miss Suomi -organisaation arvojen mukaisesti.

– Kävimme tilanteesta keskusteluja Sarahin kanssa koko prosessin ajan myös hänen Dubain matkansa aikana. Hänelle tarjottiin viestinnällistä tukea kriisin aikana, ja tukea oli saatavilla myös kruunusta luopumisen jälkeen, Sjögrén kertoo.