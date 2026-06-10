Miksi kaupan keksijäätelön koostumus vaihtelee?
Huomenta Suomen Makuraadissa testattiin kesän 2026 uutuusjäätelöitä, ja erityisesti yksi jätski herätti runsaasti keskustelua.
Mukana maistelussa oli myös suomalaisten suosima keksijäätelö, tällä kertaa Lidlin Gelatelli-merkkisenä versiona. Erilaisia keksijäätelöitä löytyy nykyään useammalta eri valmistajalta, mutta tunnetuin brändeistä lienee Puffet.
Eri keksijäätelöiden koostumus herätti keskustelua myös makuraadin keskuudessa: miksi keksi on joskus kivikovaa ja joskus aivan pehmeää?
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Pehmeä vai kova Puffet? Tätä se tarkoittaa
Kuten jo vuonna 2020 kerroimme, Turengissa toimiva Froneri Finland -jäätelötehdas saa suomalaisilta vuosittain runsaasti palautetta ja toiveita Puffet-jäätelöihin liittyen.
Erityisesti yksi tietty kuluttajakysymys näyttää toistuvan vuodesta toiseen ja se liittyy jäätelön koostumukseen.
– Erityisesti kesäisin, kun tuote kiertää aika lujaa, eli sitä ostetaan paljon, voi tulla kysymyksiä siitä, miksi keksi on kovaa, markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoi MTV Uutisille vuonna 2020.