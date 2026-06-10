Huomenta Suomessa vierailleet asiantuntijat muistuttavat, että riippuvuus yhdysvaltalaisista palveluista, kuten kielimalleista, voi olla haitaksi.

Huomenta Suomessa keskusteltiin informaatiovaikuttamisesta Valheiden sota -kirjan (Info Kustannus) kirjoittajien kanssa.

Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, mistä ilmiöstä on kyse.

– Vihamielistä vaikuttamista information keinoin niin, että vastapuoli pyrkii saamaan meidät tekemään itsellemme vahingollisia päätöksiä ymmärtämättä, että pelaamme heidän pussiinsa, tiivistää Juha-Antero Puistola, komentaja evp. ja turvallisuusasiantuntija.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Pasi Eronen kertoo, että ilmiöstä on keskusteltu esimerkiksi Armeniassa juuri käytyjen vaalien yhteydessä. Siellä Venäjä pyrki informaatiovaikuttamaan sen puolesta, että maan EU- ja länsilähentyminen saataisiin pysäytettyä ja että toisaalta saataisiin takaisin valtaan Venäjä-mieliset voimat.

Eräs muoto tästä oli Erosen mukaan se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaili Armeniaa Ukrainan kohtalolla.

Informaatiovaikuttamista tapahtuu useissa eri ympäristöissä ja talouselämä on sen merkittävä osa.

Yhdysvalloilla paljon vaikutusta

Yhdysvallat on monesti esimerkkinä informaatiovaikuttamisesta Kiinan ja Venäjän ohella.

Puistolan mukaan jokaisen olisi hyvä ymmärtää että, siellä on luotu nykyisen median rakenne ja pilvipalvelut ynnä muut. Mitä Yhdysvallat tekee tai ei tee, vaikuttaa meihin.

– Mutta onko sillä informaatiovaikuttamisen suora tarkoitus, niin kyllä viimeaikaiset Yhdysvaltain hallinnon ulostulot ovat osoittaneet selkeää halua puuttua eurooppalaisten valtioiden tai Euroopan unionin sisäisiin asioihin tavalla, jota ei aina voi ainakaan ihan hyväntahtoiseksi kuvata, Puistola sanoo.

– Eli tässä yhteydessä voidaan juuri todeta, mitä kirjassakin sanottiin, että jos Venäjä rikkoo ikkunat, Kiina ostaa sen talon, ja sitten toisaalta taas Yhdysvallat pyrkii muokkaamaan sitä koko ympäristöä, Eronen sanoo.