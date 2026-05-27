Opetusministerin laatima muutosehdotus koskien koulujen kesälomien ajankohtaa on ennen kaikkea keskustelunavaus. Lakimuutokseen hän ei usko edes itse.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) esitti viime perjantaina ehdotuksen koulujen kesälomien siirrosta.

Toiveissa olisi lykätä kesäloman alkua kahdella viikolla ja vastaavasti tuoda kevätlukukauteen yksi ylimääräinen lomaviikko huhtikuulle.

Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut Adlercreutz muistuttaa, että Suomen koulujen kesälomien ajankohdat ovat esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna varsin poikkeukselliset.

Eurooppalaisen työrytmin vuoksi vanhempien on hankalampi pitää lomaa kesäkuussa kuin elokuussa.

Tästäkin syystä lomien lykkäys voisi olla monelle mieluinen ratkaisu.

– Mielestäni on asiallista pohtia, että olemmeko me ratkaisseet tämän optimaalisesti.

Tarkoitus herättää keskustelua

Adlercreutz haluaa konkreettisella esityksellään herättää keskustelua aiheeseen liittyen, mutta viralliseen muutokseen hän ei usko itsekään.

– En pidä sitä kovin todennäköisenä, että se etenisi (lakimuutokseksi). Ajattelen kuitenkin, että tämän keskustelun jälkeen olemme kaikki viisaampia, opetusministeri toteaa.

