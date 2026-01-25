Jos kodin lämpötila laskee sähkökatkon aikana, on syytä tietää, miten pysyä lämpimänä kylmenevässä asunnossa.

Jokaisen kannattaa tietää, miten pysyä lämpimänä sähkökatkon aikana talvella, muistuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) varautumisen asiantuntija Minna Yläkangas tiedotteessa.

Koti viilenee sähkökatkon aikana kylmällä kelillä nopeasti.

– Puutalo viilenee kymmenasteiseksi 18 tunnissa, pieni kivitalo 30 tunnissa ja elementtikerrostalo 36 tunnissa, Yläkangas kertoo.

Yksi huone käyttöön, ulkovaatteet päälle

Kun koti kylmenee, oleellista on keskittää asuminen vain yhteen kodin huoneista. Tuki raot pyyhkeillä ja peitä ikkunat verhoilla, vilteillä tai lakanoilla. Levitä lattialle lisää mattoja. Pidä yllä takkia, pipoa, hanskoja, kenties jopa kenkiä.

– Suomalaiset ovat harvoin kotona kengät jalassa, mutta tämä on sellainen hetki, että ne kannattaa pitää sisällä jalassa. Jalkojen pitäminen lämpimänä auttaa, Yläkangas sanoo.

Myös omatekoinen "teltta" voi lämmittää. Teltta syntyy kasaamalla vilttejä roikkumaan pöydän päälle niin, että pöydän alle jää lämmin sopukka. Paksu makuupussi varmistaa lämmön tunteen.

– Jos kotona on lisäksesi muita ihmisiä, kannattaa nukkua vierekkäin yhteisten peittojen alla. Näin tulee hyödynnettyä myös se lämpö, jota me ihmiset tuotamme, Yläkangas vinkkaa.

Älä odota liian kauaa

Jos lämpötilaa alkaa laskea alle kymmenen asteen, on syytä selvittää mahdollisuuksia siirtyä muualle.

Lapset, vanhukset ja sairaat eivät pärjää kylmässä kovin kauaa, SPEK muistuttaa.

– Sukulaiset ja tuttavat voivat ehkä auttaa. Yhteisöllisyys on tärkeää, samoin kuin viranomaisille ilmoittaminen, jos ei pärjää omin voimin, Yläkangas toteaa.

Katso myös: Miksi toisten sormet palelevat helpommin kuin toisten?

9:45 Miksi sormet saattavat palellessa mennä valkoisiksi? Milloin palelusta pitää huolestua? Katso koko lääkärin haastattelu yllä olevalta videolta.

Lähde: SPEK