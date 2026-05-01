Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi keskiviikkona Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä Jens Kukan syytteet Auerin lapsiin kohdistuvista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Jos päätös jää lainvoimaiseksi, Auer ja Kukka voivat hakea itselleen koppikorvauksia ajasta, jonka he istuivat syyttöminä vankilassa.

Anneli Auerin ja Jens Kukan asianajajat sanoivat heti päätöksen tultua, että korvauksia vapaudenmenetyksestä sekä ansionmenetyksistä haetaan.

Auer tuomittiin aikanaan lapsiinsa kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista 7,5 vuoden vankeuteen ja Kukka 10 vuoden vankeuteen. Ensikertalaisina he istuivat tuomioista puolet. Tältä vankeusajalta he ovat oikeutettuja saamaan korvauksia, jos Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vapauttava tuomio saa lainvoiman.

Suomen oikeuskäytännössä vakiintunut korvaus syyttömästi tuomitulle on ollut noin 120 euroa yhdeltä vankilavuorokaudelta. Tätäkin korkeampia koppikorvauksia on kuitenkin maksettu.

Suomen historian suurimmat päiväkohtaiset koppikorvaukset on maksettu juurikin Anneli Auerille. Käräjäoikeus tuomitsi Auerin aikanaan miehensä Jukka S. Lahden murhasta, mutta hovioikeus vapautti hänet syytteestä. Asiaa käsiteltiin kummassakin oikeusasteessa peräti kaksi kertaa. Auer oli tapauksen vuoksi vangittuna ja hän sai tästä ajasta korvauksia.

Korvauksia kärsimyksestä ja ansionmenetyksistä

Auerille maksettiin korvauksia 800 euroa yhdeltä vankeuspäivältä. Korvaus nousi lopulta yhteensä reiluun 510 000 euroon.