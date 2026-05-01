Anneli Auer ja Jens Kukka joutuivat oikeusmurhan uhreiksi, mutta suomalainen oikeusjärjestelmä toimii yhä ja siihen voi luottaa, kirjoittaa MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén.

Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Jens Kukka saivat keskiviikkona Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta helpottavan ja odotetun ratkaisun, kun heidät vapautettiin Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä.

Käräjäoikeuden mukaan he ovat syyttömiä. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, mutta oikeuden päätös oli yksiselitteinen ja perusteellinen. Puolustus sai tyrmäysvoiton.

Auer-saaga on jatkunut jo 20 vuotta, sillä Anneli Auer tuli koko kansalle tutuksi pian hänen miehensä Jukka S. Lahden murhan jälkeen vuonna 2006.

Muutama vuosi myöhemmin käynnistyi seksuaalirikostutkinta, jossa Auer joutui epäillyksi yhdessä entisen miesystävänsä Jens Kukan kanssa. Auer on ollut nyt rikosprosesseissa lähes 20 vuotta, Kukkakin jo 15 vuotta.

Keskiviikkona asiaan saatettiin saada jonkinlainen piste, jos käräjäoikeuden vapauttava päätös saa lainvoiman.

Auerin asianajaja Markku Fredman totesi yksiselitteisesti Rikospaikan haastattelussa, että Auer ja Kukka ovat oikeusmurhan uhreja.

Oikeusmurhan määritelmä täyttyy, kun syytön ihminen tuomitaan rangaistukseen ja vieläpä niin, että hän suorittaa rangaistuksensa.

Auer tuomittiin aikanaan 7,5 vuoden vankeuteen ja Kukka 10 vuoden vankeuteen Auerin lapsiin kohdistuneista rikoksista. Ensikertalaisina he istuivat tuomioistaan puolet.

Nyt Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti, että he viruivat vankilassa syyttöminä.