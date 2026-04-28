KooKoo jopa Tapparaa kuumempi – Juhamatti Aaltoselta terävä huomautus: "Sitä ei voi ikinä vähätellä"

Julkaistu 24 minuuttia sitten

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen odottaa KooKoon ja Tapparan välisestä finaalisarjasta äärimmäisen tasaista. Vaikka Tappara on varmastikin monien papereissa se suurin voittajasuosikki, puoltavat monet seikat myös KooKoon mestaruutta. Niin siinä kävi. SM-liigan runkosarjan kaksi parasta joukkuetta ratkaisevat Suomen mestaruuden kohtalon. Tappara raivasi tieltään HPK:n ja Ilveksen, kun KooKoo puolestaan murensi Pelicansin ja SaiPan menestyshaaveet. KooKoolle finaalipaikka on sen SM-liigahistorian ensimmäinen. Historiallinen saavutus on pitkäjänteisen työn tulosta, sillä KooKoo on ollut jo pidempään yksi SM-liigan kovavireisimmistä joukkueista. Vaikka Tappara on suurin mestarisuosikki, on KooKoolla kaikki mahdollisuudet estää kirvesrintojen paluu kultakantaan. – Hehän ovat yltiökuuma joukkue. Siellä on pistepörssin kärkikymmenikössä viisi pelaajaa ja maalivahti (Eetu Randelin) on tilastoissa kakkosena. Ylivoima ja alivoima ovat prosenttien muodossa parempia kuin Tapparalla, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen huomauttaa. – Tapparalla on kokemuksia näistä finaaleista, mutta KooKoolla on se, mitä ei voi ikinä vähätellä. He eivät ole ikinä voittaneet, ja he ovat sellaisessa moodissa tällä hetkellä. Kaikki pelaajat ovat kehittyneet, ylisuorittavat ja pelaavat parasta peliään. Olisihan se suuryllätys, mutta meillä on runkosarjan ykkönen ja kakkonen vastakkain, niin ei se nyt ihan hirveä yllätys olisi, jos KooKoo voittaisi. Heillä on kyllä kaikki mahdollisuudet. Ihan 50-50-sarja, Aaltonen jatkaa. Lue myös: Pettynyt Tommi Niemelä lausui Rikard Grönborgille hienot sanat KooKoo on ollut vuoden 2025 alusta katsottuna SM-liigan paras joukkue. Joukkue on kerännyt ajanjaksolla pelatuiden 84 ottelun aikana 167 runkosarjapistettä. Seuraavaksi paras Lukko on kerännyt peräti 11 pistettä vähemmän.

Samassa vertailussa Tappara on saanut kalenterivuosien 2025 ja 2026 aikana 143 sarjapistettä.

Joukkue- ja pelaajatilastoidenkin perusteella voi hyvinkin todeta, että KooKoo saattaa olla finaalijoukkueista tällä hetkellä jopa se pelillisesti kuumempi joukkue.

– KooKoon suurin vahvuus on juuri se, että he ovat pelanneet jo yli vuoden, periaatteessa kokonaisen kalenterivuoden ja vielä tämänkin alun tästä kalenterivuodesta tuolla samalla tasolla. Runko on pysynyt aika samana, ja he ovat pelanneet tosi hyvää peliä. Heillä tulee selkärangasta se peli, Aaltonen sanoo.

KooKoo osoitti päävalmentaja Jouko Myrrän johdolla SaiPa-välieräsarjan aikana myös muuntautumiskykyään joukkueen hävittyä kaksi välieräottelua putkeen. Myrrä ja KooKoo viilasivat toisen perättäisen tappion jälkeen peliään ja marssivat lopulta komeasti jatkoon voitoin 4–2.

– Okei, hekin joutuivat vähän reagoimaan ja tarkastelemaan peliään sen SaiPa-nelospelin jälkeen. Mutta yhdessä yössä aika kova parannus. Se tulee varmasti niin selkärangasta se peli, ettei heidän tarvitse miettiä. Heillä on hyvä olla. Se näkyy siinä pelissä. He ovat tosi raikkaita.

– KooKoon peli on sellaista, että mennään päästä päähän. Vähän high risk, high reward. Se on heidän identiteettinsä. He luottavat siihen. Kyllä sielläkin keskustellaan tärkeistä asioista, kun aletaan puhua voittamisesta. Ethän sinä pääse finaaleihin pelkästään sillä, että vouhotat menemään siellä kentällä, Aaltonen sanoo.

Kuten Aaltonenkin mainitsi, KooKoon kärkipelaajat ovat olleet pudotuspeleissä hirmuvireessä. Veeti Miettinen, Miska Siikonen, Jimi Suomi, Vilmos Gallo ja Ville Meskanen ovat kaikki pistepörssin kärkikymmenikössä ja Tapparan parhaan pistemiehen Kristian Tanuksen edellä.

– Onhan se ihan selkeää, että Tapparalla on paremmat yksilöt nimellisesti, mutta kuumempi se KooKoon kärki on tällä hetkellä kuin Tapparan kärki, kun mietitään Benjamin Rautiaista ja Joachim Blichfeldiä. Tanushan on superkuuma. Hän oli todella hyvä Ilves-sarjan ratkaisevissa peleissä.

Tapparan osalta tilanne on erilainen. Tanuksen takana kärkipelaajien otteet ovat olleet tehojen valossa vaisuja. Varsinkaan runkosarjan ykköstykit Rautiainen ja Blichfeld eivät ole pelanneet lähelläkään runkosarjan tasolla.

Yksittäisten pelaajien lähtökohdista katsottuna ainakin yhdellä osa-alueella etu kallistuu ennakkoasetelmissa KooKoon puolelle.

– Se on suuri etu, koska tulet paremmassa moodissa, itseluottamuksessa ja uskossa. Kroppasi on täynnä sellaista, että "ei minua pysäytä nyt kukaan". Ihan sama kuka tulee vastaan. Onhan siitä paljon enemmän hyötyä, kun siihen tulee se pelaaja, joka vähän epäröi ja miettii, että "vitsi, kun ei ole ihan lähtenyt". Okei, nyt saa uuden startin, mutta mitä jos se ei lähde taaskaan. "Taasko tässä käy näin?" On sillä iso merkitys, Aaltonen perkaa.

"Se ratkeaa siihen"

Aaltonen kokee, että Tapparan suurena etuna finaalisarjassa on joukkueen kokemus kovista ratkaisupeleistä. Joukkueen pelaajat tietävät tarkalleen, mitä Suomen mestaruuden eteen vaaditaan.

Kirvesrinnat ovat voittaneet neljän edelliskauden aikana peräti kolme Suomen mestaruutta. KooKoo jahtaa yhä ensimmäistään.

KooKoon kokemattomuutta ja mestaruutonta SM-liigahistoriaa Aaltonen pitää sekä heikkoutena että vahvuutena. Se, kumpaan suuntaan vaakakuppi lopulta kallistuu, jää nähtäväksi, kun finaalisarja pyörähtää lauantaina käyntiin.

– Se ratkeaa joko siihen, että KooKoolla ei ole sitä kokemusta näistä peleistä, ja Tapparalla on se kokemus, taito ja tieto siitä, miten näitä sarjoja voitetaan, Aaltonen aloittaa.

– Mutta. Olen itsekin ollut tilanteessa, jossa sinulla on pari mestaruutta ja kuvittelet olevasi ihan täysillä mukana, mutta kun vastaan tulee se, joka jahtaa ensimmäistään, niin vaikka luulet olevasi tapissa, niin se toinen on epätoivoisempi.

– Joko KooKoon kokemattomuus näkyy siinä ja Tappara jyrää sillä, että he ovat näitä pelejä pelanneet ja tämä on vähän kuin yksi työpäivä muiden joukossa. Tai sitten se ratkeaa siihen, että KooKoon epätoivo ja mahdollisuus, joka heillä on, jyrää sen kokemuksen yli, koska heillä on niin kova halu voittaa se.

Aaltonen tietää tarkalleen, mistä puhuu. Taiturihyökkääjä oli menestyksekkään ja kolme Suomen mestaruutta tuoneen pelaajauransa aikana useamman kerran vastaavanlaisessa tilanteessa kuin Tappara nyt.

– En sano, etteikö Tapparalla olisi kova halu (voittaa), mutta olen itse ollut pari kertaa näissä tilanteissa, kun on voitettu pari mestaruutta. Okei, Tapparalla oli tuossa väli, etteivät he olleet viime vuonna finaaleissa, mutta heillä on viime vuosilta aika paljon finaaleita. Sinä olet täysillä mukana, mutta kun toinen on epätoivoisempi.

– Olin Sveitsissäkin tässä tilanteessa, kun he olivat kaksi mestaruutta voittaneet ja putosimme välierissä sille epätoivoisemmalle joukkueelle. Emme pelanneet huonosti. Ja Kärpissä koettiin se ihan sama.

Tappara ja KooKoo kohtasivat runkosarjassa vain kahdesti. Molemmat runkosarjakohtaamiset kallistuivat jopa selvänumeroisesti KooKoolle maalein 5–2 ja 6–3.

Kumpikin joukkue on tällä kaudella tullut tunnetuksi vauhdikkaammasta pelistään, joten finaalisarjaltakaan ei sovi Aaltosen mukaan odottaa mitään vähempää.

– Odotan vauhdikasta, tasaista ja fyysistä sarjaa. Laidat ryskyvät ja tunnetta on. Kumminkin Tapparakin tykkää pelata sellaista vauhtipeliä. He vähän muokkasivat sitä jarruttelevammaksi, kun Ilves pallotteli sieltä paineen alta ulos. Eikä Tappara voi lähteä tuohonkaan sarjaan ihan rallatellen, koska KooKoo pelaa päästä päähän -vauhtipeliä, joten he ovat tottuneet siihen. Ei se tule heille mitenkään yllätyksenä, Aaltonen povaa.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

