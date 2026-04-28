Vuoden 2030 talviolympialaisten miesten jääkiekon isäntäkaupunki saattaa vielä muuttua, pääosin Ranskan Alpeilla pidettävien kisojen järjestäjät tiedottivat tiistaina.
NHL-pelaajat ovat mukana miesten jääkiekkoturnauksessa viime helmikuun olympialaisten tavoin myös neljän vuoden päästä Ranskassa.
Vuoden 2030 kisojen järjestäjät tiedottivat tiistaina, että miesten jääkiekkoturnauksen isäntäkaupunki saattaa vaihtua Nizzasta esimerkiksi Pariisiin tai Lyoniin. Miesten ja naisten turnaukset on suunniteltu järjestettäväksi nizzalaisen jalkapalloseuran OGC Nicen Allianz Riviera -kotistadionilla, mutta hiljattain virkaan astunut kaupungin uusi pormestari Eric Ciotti vieroksuu joukkueen siirtämistä muualle niin pitkäksi aikaa.
Kisajärjestäjät tutkivat nyt muita mahdollisia pelipaikkoja ainakin Pariisista ja Lyonista. Mahdollisten korvaavien paikkojen yleisökapasiteetti tulee olla yli 10 000.
Kisajärjestäjät ovat harkinneet myös kahden pienemmän stadionin muuttamista väliaikaisesti olympiajääkiekon käyttöön Nizzassa, mutta tämä katsottiin liian kalliiksi vaihtoehdoksi.
Naisten jääkiekkoturnaus ollaan edelleen pelaamassa Nizzassa, paikallisessa messukeskuksessa. Tämä suunnitelma vaatii Kansainvälisen jääkiekkoliiton hyväksynnän.
Myös olympialaisten taitoluistelu, kaukalopikaluistelu ja curling ollaan järjestämässä alkuperäisten suunnitelmien mukaan Nizzassa.
Uudet mahdolliset kisapaikat esitellään johtokunnalla 11. toukokuuta. Lopulliset kisapaikat yritetään lyödä lukkoon kesäkuun loppuun mennessä.