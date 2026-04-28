Asian ytimessä perehtyy asiantuntijoiden kanssa siihen, miten mahdollinen sota saisi alkunsa ja miten Suomi suojaisi elintärkeät toimintonsa.

Yhteiskunnan varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin edistävä Huoltovarmuuskeskus julkaisi tiistaina kuvitteellisen sotaskenaarion, josta selviää miten täysimittainen sota voisi alkaa Suomen rajojen sisäpuolella.

Julkaisu kantaa nimeä "sotaskenaario yritysten varautumisen tueksi", ja se antaa nimensä mukaisesti Suomen yrityskentälle tärkeää tietoa huoltovarmuuden keinoihin.

Miten sota syttyisi? Miten kriittistä infraa suojataan? Millä tavoin jokainen suomalainen voi varautua uhkaan?

Illan Asian ytimessä -ohjelmassa aiheesta pöydän ääreen tulevat keskustelemaan Huoltovarmuuskeskuksen pääjohtaja Janne Känkänen sekä Hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen.