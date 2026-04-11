Jättiseuran paineessa operoiva Jani Honkavaara on Ruotsin median seuratuin suomalainen – ”Täällä osataan kaivaa”

2:11 Tulosruutu tapasi Djurgårdenin päävalmentajan Jani Honkavaaran Tukholmassa

Julkaistu 48 minuuttia sitten

Timo Innanen Ville-Veikko Valta

Eturivin suomalaisvalmentaja Jani Honkavaara kertoo MTV Urheilun haastattelussa paineista ja arjestaan Ruotsin suurseura Djurgårdenissa. Jalkapallovalmentaja Jani Honkavaara on aloittanut toisen kautensa Ruotsin suurimpiin seuroihin lukeutuvan Djurgårdenin peräsimessä. Djurgårdenin kausi alkoi viime viikonloppuna tärkeällä vierasvoitolla göteborgilaisesta GAISista, ja 50-vuotiaan Honkavaaran olemuksesta seuran harjoituskeskuksessa aistii, että seinäjokinen viihtyy tukholmalaisjätin päävalmentajana. Tuulinen debyyttivuosi oli Honkavaaralle opettavainen. Djurgården selvisi lähes sensaatiomaisesti Konferenssiliigassa aina välieriin saakka samaan aikaan, kun joukkueen pelaajistoon iski suorastaan hämmentävä loukkaantumissuma. – Hieno taival Euroopassa, mutta siitä alettiin maksaa hintaa, Honkavaara hymähtää MTV Urheilun haastattelussa. Loukkaantumiset aiheuttivat Djurgårdenille pelaajapulan, joka käytännössä tuhosi joukkueelta koko kevätkauden Allsvenskanissa. – Harvoin olen itse moiseen törmännyt. Kyllä siinä mitattiin. Laitapakkeja oli laitureina, tuli pelikieltoja, ja oli haasteellista. Tiedettiin kuitenkin, että kun kesätauko tulee, niin kyllä me sieltä noustaan. Honkaavara ei myönnä pelänneensä asemansa puolesta, vaikka tulokset alkukaudesta eivät varmasti tyydyttäneet ketään Djurgårdenissa. Honkavaaran tilanne vaikutti tukalalta toukokuun lopussa, kun MTV Urheilu uutisoi seuran kaavailevan jo korvaajaa suomalaiselle.

– Pakko sanoa, että en mä sitä sillä lailla kokenut. Meillä oli niin mahdoton se tilanne siinä. Toki jalkapallossa usein unohtuu, että oli niitä loukkaantumisia.

– Aika nopeasti me seurajohdon kanssa käänsimme katseet kesätauon jälkeiseen aikaan. Tiesin, että jos ei se silloin käänny, niin sitten varmasti olisi ollut uhattuna. Se kuuluu tähän hommaan. Saattoi se olla uhattuna aiemminkin, mutta hyvin minut pidettiin pimennossa, Honkavaara nauraa.

Kuukauden kesätauon jälkeen Djurgården sai pelaajia sairastuvalta, ja nousi sarjassa lopulta kunnioitettavalle viidennelle sijalle.

– Olimme viimeiset 15 peliä, jos nyt ei parhaita, niin ainakin toiseksi parhaita.

"Täällä Ruotsissa osataan kyllä kaivaa"

Honkavaaran kohtaamat paineet ovat Djurgårdenissa toisesta maailmasta kuin hänen aiemmissa pesteissään Helsingissä, Seinäjoella ja Kuopiossa. Jalkapallo on Ruotsin suosituin laji, ja Djurgården koko maan suurimpia seuroja.

– Tämä on vähän suhdannehommaa. Välillä tuntuu, että taivas on vain rajana ja välillä tuntuu, että potkut voivat olla aivan kulman takana, Honkavaara kuvailee.

– Onhan se tietysti, kun hävityn pelin jälkeen kuuntelet kotistadionilla omien kannattajien buuauksia ja ehkä vielä enemmän vieraskentällä, kun saat sen välittömän palautteen omilta kannattajilta, niin kyllä sen huomaa, että jos niitä liikaa miettisi, niin kyllä ne paineet isoiksi kasvaisi omassakin päässä.

Honkavaaran nahka ehti parkkiintua tässä suhteessa kuitenkin riittävästi muun muassa Kuopion Palloseuran mestaruuskausilla.

– Tässä valmentajan hommassa pitää olla sen verran jääräpäinen, että luottaa niihin omiin ratkaisuihin, vaikka muut ei niihin uskoihisikaan. Paljon on ollut matkan varrella sellaisia hetkiä, että on pitänyt vain oma pää pitää ja luottaa siihen, että mä osaan tämän homman. Kiittää neuvoista ja mennä omien suunnitelmien mukaan.

Media on Djurgårdenissa tiivis osa arkea, ja Honkavaara paistattelee alati Ruotsin suurimpien päivälehtien Expressenin ja Aftonbladetin otsikoissa.

– Media on tosi paljon läsnä, ja saa tietää paljon sellaisia asioita, joita me emme aina haluisi niiden tietävän. Mutta hyvin tässä on pärjätty. Kunnioitusta saa myös medialta, kun antaa heille kunnioitusta.

– Aika usein mediapäällikön kanssa todetaan, että toimittajat tekevät vain työtään. Niiden tehtävänä on kaivaa, vaikka välillä ei ole mitään kaivettavaa. Täällä Ruotsissa osataan kyllä kaivaa.

Avoimesti juttelemaan tottunut Honkavaara myöntää valikoivansa sanojaan nyt entistä tarkemmin.

– En ota sitä niin vakavasti. Välillä seuraihmiset ottavat vakammin ja välillä pitää sanoa, että mä en kyllä ole noin sanonut, että en tiedä, miten se on noin kääntynyt, mutta kaikesta on selvitty, Honkavaara miettii.

Ainutlaatuinen suomalaisderby

Toni Koskela nosti Kalmarin Ruotsin pääsarjaan viime kauden päätteeksi.Matti Raivio / AOP

Sunnuntaina Djurgården pelaa kauden ensimmäisen kotiottelunsa hulppealla, noin 30 000 katsojaa jalkapallossa vetävällä 3Arenalla. Vastaan asettuu nousijaseura Kalmar.

Suomalaisittain ottelu on erityisen mielenkiintoinen. Djurgårdenin suomalaisista kentällä nähtäneen ainakin keskikenttätähti Matias Siltanen ja toppari Miro Tenho. Kalmarin riveissä avaavat oletettavasti puolustaja Rony Jansson ja laituri Marius Söderbäck, mahdollisesti myös hyökkääjä Anthony Olusanya.

Penkin päässä Honkavaaraa vastaan asettuu Kalmarin päävalmentaja Toni Koskela.

– Allsvenskanissa ei ole suomalaisvalmentajat ennen kohdanneet toisiaan. Se on silläkin lailla ainutlaatuista. Soisin voiton Tonille, jos en itse ottaisi sitä. Harmi, ettei molemmat voi saada sitä, Honkavaara hymyilee.

Koskela on Honkaavaaralle tietenkin Veikkausliigasta tuttu vastus.

– Tonilla on aina joku ässä tai jokeri, jolla se yrittää pelata ja yrittää meitä häiritä. Meidän pitää olla vain ytimessä joukkueen kanssa siinä. Voitettiin GAIS avauskierroksella, mutta kyllä meillä paljon parannettavaa jäi. Tonin joukkue taas hävisi kotonaan pelin, joka olisi ehkä pitänyt voittaa, Honkavaara ruotii.

Honkavaara ennakoi katsomoon suuren luokan tunnelmaa. Torstaina lippuja peliin oli myyty jo yli 23 000, mikä enteilee täyttä tupaa.

– Kotiavaus on aina kotiavaus. Uskon, että jotkut savut syttyy. Kannattajakulttuuri on täällä aika soihtu- ja savupainotteinen. Vaikka on tiukat turvatoimet ja muuta. Tietyllä tavalla se kuuluu ruotsalaiseen futiskulttuuriin, että siellä vähän sattuu ja tapahtuu, Honkavaara kuvailee.

"Siinä alkaa se ero Suomen ja Ruotsin välillä syntyä"

19-vuotias Matias Siltanen on Djurgårdenin avainpelaajia.AOP

Honkavaaran mukaan Allsvenskanin välittömin ero Veikkausliigaan kentällä tulee osittain kymmenien tuhansien katsojien edessä pelaamisesta. Intensiteetti vastaa niitä Suomen kenttien huippuotteluita, jotka vetävät täällä katsomoita täyteen.

– Tietty traditio on siihen, että täällä yleisö antaa sen paineen, että pelissä pitää painaa kaasu pohjaan eikä jarrua ollenkaan. Se on minulle valmentajana tosi mukavaa. Täällä joutuu väistämättä koutsaamaan eri tavalla kuin Suomessa. Täällä ei hirveästi matalia tai puolimatalia blokkeja näe edes vierasjoukkueilta, Honkavaara arvioi.

Vuoden Tukholmassa valmennettuaan Honkavaaralle on alkanut löytyä vastauksia Suomen ja Ruotsin välisille eroille pelaajakehityksessä.

– Intensiteetti on isompi, mutta minullekin on ollut vähän mysteeri, mistä se ero tulee. Nuoremmissa näyttää, että me mennään aika samalla tasolla, mutta sitten 17-vuotiaasta lähtien tapahtuu isoja asioita. Jotenkin ne pelaajat ehkä vain joutuu kovempaan ympäristöön sopivan ikäisinä, Honkavaara näkee.

Ruotsissa parhaat edustuksen ulkopuolelle jäävät nuoret pelaavat alle 19-vuotiaiden sarjassa, kun taas Suomessa on yleisempää alemmalla aikuisten tasolla seurojen kakkosjoukkueissa pelaaminen.

– Täällä seuroilla ei ole kakkosjoukkueita ja on U19-sarja. Näissä niin sanotuissa A-junioreissa on aika paljon kovempia pelejä kuin Suomessa, ja myöhemminkin kehittyvät pelaajat saavat sopivan haastellisia pelejä. Siinä, mä väitän, alkaa se ero Suomen ja Ruotsin välillä syntyä, Honkavaara pohtii.

Unelmana seuraava askel

Honkavaara, Koskela ja Skotlannissa valmentava Simo Valakari ovat tällä hetkellä suomalaisten päävalmentajien keihäänkärkiä ulkomailla. Heistä kaikkia on pidetty potentiaalisina niminä myös Huuhkajien peräsimeen.

– Ei se ole ehkä tavoite, mutta ehkä unelma on se oikea sana, että sitten joskus, Honkavaara kuittaa.

Seurajoukkuepuolellakin Honkavaaralla on vielä pitkän aikavälin tavoitteita ja unelmia saavutettavanaan.

– Sellainen ajatus on, että jos pystyisi vielä yhden kovemman stepin ottamaan, yhden kovemman sarjan kuin Allsvenskan, ja katsoisi, miten ne rahkeet siellä riittää. Sitten sen jälkeen katsoo, mitä loppuvalmentajauralla tekee. Onko se sitten maajoukkuetta tai jotain muuta, Honkavaara miettii.

– Valmentajatyössä hommat tulevat välillä tavallaan yllätyksinä. Jonkun valmentajan epäonni on toisen onni. Joskus hypätään liikkuvaan junaan ja joskus prosessit ovat selkeitä. Itse olen lähinnä miettinyt sitä, että keskitytään nyt tähän, ja jos täällä homma toimii, niin ehkä se yksi steppi eteenpäin olisi seuraava tavoite.

Djurgården isännöi Kalmaria Allsvenskanissa sunnuntaina Suomen aikaa kello 15.

