Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa huolestunut poliitikkojen keskusteluilmapiirin jyrkkenemisestä, vaikka eduskuntavaaleihin on vielä vuosi aikaa.
Pääministeri Petteri Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille maanantaista Ylen A-studiota, jossa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman muun muassa syyttivät toisiaan valehtelusta.
Orpo sanoo, ettei hyväksy sellaista kielenkäyttöä ja huutamista, jota ohjelmassa nähtiin. Hän aikoo ottaa asian puheeksi hallituksen piirissä ja koko poliitikkojen työyhteisössä.