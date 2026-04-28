Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo olevansa huolestunut poliitikkojen keskusteluilmapiirin jyrkkenemisestä, vaikka eduskuntavaaleihin on vielä vuosi aikaa.

Pääministeri Petteri Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille maanantaista Ylen A-studiota, jossa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman muun muassa syyttivät toisiaan valehtelusta.



Orpo sanoo, ettei hyväksy sellaista kielenkäyttöä ja huutamista, jota ohjelmassa nähtiin. Hän aikoo ottaa asian puheeksi hallituksen piirissä ja koko poliitikkojen työyhteisössä.

