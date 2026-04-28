Ukrainan presidentti ärähti Israelille sen viljakaupoista.
Ukraina syyttää Israelia Venäjän varastamien viljalähetysten päästämisestä israelilaissatamaan. Israelin mukaan rahtialukseen lastattu vilja on peräisin Venäjältä, mutta todellisuudessa se on Ukrainan alueelta varastettua.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan kyseinen vilja-alus olisi pitänyt pysäyttää sen sijaan, että sen lasti ostetaan.
– Missä tahansa normaalissa maassa varastettujen tavaroiden ostaminen on teko, joka johtaa oikeudelliseen vastuuseen. Tämä koskee erityisesti Venäjän varastamaa viljaa. Toinen tällaista viljaa kuljettanut alus on saapunut Israelin satamaan ja valmistautuu purkamaan lastia. Tämä ei ole – eikä voi olla – laillista liiketoimintaa, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X :ssä.
Zelenskyin mukaan Israelin viranomaiset eivät voi olla tietämättömiä siitä, mitkä alukset saapuvat maan satamiin ja mitä lastia ne kuljettavat.
Zelenskyi kertoo, että Venäjä vie järjestelmällisesti viljaa miehittämältään Ukrainan alueelta ja saa vietyä sitä maasta myyntiin mittavista Venäjä-pakotteista huolimatta.
– Tällaiset järjestelmät rikkovat itse Israelin valtion lakeja. Ukraina on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimiin diplomaattisia kanavia pitkin estääkseen tällaiset tapaukset. Näemme kuitenkin, että jälleen yhtä tällaista alusta ei ole pysäytetty. Olen määrännyt Ukrainan ulkoministeriön tiedottamaan tilanteesta kaikille valtiomme kumppaneille, Zelenskyi jatkaa.
Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha sanoi eilen Ukrainan aikovan kutsua Israelin suurlähettilään puhutteluun. Israelin ulkoministeri Gideon Saar taas kirjoitti, ettei Ukrainan väitteille ole toistaiseksi esitetty todisteita.
Ukraina on aiemminkin syyttänyt Venäjää maataloustuotteiden laittomasta viennistä Venäjän miehittämiltä Ukrainalle kuuluvilta alueilta.
Zelenskyin mukaan Ukraina valmistelee Venäjän-pakotepaketin laajentamista niin, että se koskisi sekä Ukrainan alueelta vietyä viljaa suoraan kuljettavat että tästä "rikollisesta järjestelmästä" hyötymään pyrkivät henkilöt. Zelenskyin tavoitteena on saada vastaava toimi myös muiden Euroopan maiden Venäjä-pakotteisiin.