Tapparan finaalivastustaja selvisi vasta ratkaisevan Ilves-ottelun päätyttyä, mutta tamperelaisten Kasper Simontaipaleen ensireaktiot enteilevät KooKoo-sarjasta kovaa vääntöä.

Simontaival iski maanantaina Tapparan 2–3-kavennuksen, kun joukkue kiipesi askel askeleelta ensin tasoihin ja lopulta Ilveksen ohi. 4–3-voittoon päättynyt kuudes välierä sinetöi koko ottelusarjan kirvesrinnoille voitoin 4–2.

Tappara oli pahassa pulassa sarjan alussa. Se hävisi kaksi ensimmäistä peliä ja oli etenkin tasakentin naapuriaan perässä. Simontaipaleen mukaan nousujohteisuuden, siis neljän voiton putken, salaisuus oli muun muassa yhdenlainen hillintä.

– Pelattiin fiksusti ja hillittiin tavallaan meidän paineistusta. Yritettiin olla antamatta vastustajalle mitään. Kehityttiin myös maalipaikoissa ja saatiin rumiakin maaleja, hyökkääjä kertaili joukkueelleen kääntyneen sarjan kehityskaarta.

Runkosarjan kakkonen KooKoo otti oman finaalipaikkansa hetki Tapparan vastaavan ratkettua. Kouvolalaiset pelaavat seurahistoriansa ensimmäiset finaalit.

Tappara ja KooKoo kohtasivat runkosarjassa vain kahdesti. Molemmat pelit menivät KooKoolle. Varsinaista syväanalyysia loppuotteluparista ei luonnollisesti heti välieräiltana ollut tarjolla, mutta Simontaival tietää haasteen olevan maksimaalinen.

– Todella taitava joukkue ja hyvä liikkumaan. Heillä on fyysisyyttäkin. Tulee kova sarja. Meidän täytyy valmistautua mahdollisimman hyvin ja kun porteista lähdetään, niin antaa kaikkensa, hän totesi.

Nousujohteinen semifinaalisarja antaa Simontaipaleen mielestä Tappara-kopissa lupauksia tulevasta.

– On sellainen tunne, että pystytään tuosta vielä parantamaan. On tietysti hienoa, että pystytään voittamaan tiukkoja pelejä keinolla millä hyvänsä, mutta meillä on vielä paljon pankissa ja pystytään vielä esittämään parasta Tapparaa finaaleissa, Simontaival päätti.

Tapparan ja KooKoon finaalisarja alkaa lauantaina Tampereelta. Kouvolassa mennään ensimmäistä kertaa ensi maanantaina.