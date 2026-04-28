Nappaa vinkit vappumunkkien tuunaamiseen!
Food by Twins -ruokablogin Petra ja Noora Väänänen jakoivat maanantaina Huomenta Suomessa vinkkejään pikasiman valmistukseen, siman maustamiseen sekä överimunkkien tuunaamiseen.
Vappumunkeista saa helposti herkullisia ja näyttäviä, vaikka niitä ei valmistaisikaan alusta asti itse! Pakastealtaan valmiit munkit voi nimittäin tuunata helposti kunnon överimunkeiksi.
Munkkien koristelujen kanssa rajana on vain oma luovuus. Kokkaavat kaksoset suosittelevat testaamaan esimerkiksi kinuskilla höystettyjä munkkeja.
Överimunkit voi koristella haluamillaan höysteillä!
Överimunkkeihin tarvitset esimerkiksi:
* valmiita munkkeja
* pistaasilevitettä
* tuoreita marjoja
* kinuskia