Tappara ja sen maalivahti Christian Heljanko joutuivat venymään ottelusarjassa HPK:ta vastaan odottamattomalla tavalla.

Runkosarjavoittaja Tappara eteni vaikeuksien jälkeen SM-liigan välieriin otteluvoitoin 4–1. Puolivälieräsarja oli ennakkosuosikin selvää hallintaa, mutta helpolla Tappara ei missään vaiheessa päässyt.

Varsinkin Hämeenlinnassa pelatuista otteluista tuli kiivaita taisteluita, joissa HPK teki kaikkensa horjuttaakseen Tapparaa. Se onnistuikin yllättävän hyvin, kun hermot olivat koetuksella päävalmentaja Rikard Grönborgia myöten.

– Senhän pitäisi olla normaali playoff-peli. Sen pitäisi olla niin, että nimenomaan joka tilanteessa kamppaillaan, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi totesi Liigaviikko-ohjelmassa.

– En minä nähnyt mitään ylilyöntejä siellä. Silloin, kun halutaan pärjätä, se ilmenee niin, että tulee pikku nokkapokkia koko ajan. Jos vain pelataan ja kaikki jää seesteiselle tasolle, niin silloin sinulla ei ole kaikki pelissä. Eihän ikinä mestaruutta ole voitettu niin, että ei mennä siellä äärirajoilla, Kivi muistuttaa.

Maalivahti Christian Heljanko on ollut useana vuonna Tapparan mestaruuden takuumiehenä, mutta aivan tässä vaiheessa HPK:ta vastaan hänen ei odotettu joutuvan venymään parhaimpaansa.

– Hän oli yllättävän isossa ruudussa tässä sarjassa. Oli vähämaaliset pelit ja voi sanoa, että Christian Heljangon ruutu oli yllättävän iso niillä hetkillä, kun Tapparalla oli tässä sarjan aikana todellakin käynnistymisvaikeuksia, Kivi sanoi.

– (Tapparalla oli) paljon enemmän oli laukauksia ja hallintaa HPK:ta vastaan, mutta ne kriittiset hetket, jolloin maalit ratkaisevat, tämä mies oli kyllä todella tärkeä.