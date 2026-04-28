Muun muassa kaatumiset ja pienet tulipalot työllistävät pelastuslaitosta vappuisin.
Helsingin kaupungin pelastuslaitos kertoo nostavansa toimintavalmiutta vapun ajaksi. Pelastuslaitos tuo kaupungille muun muassa mönkijöitä, joita hyödynnetään pelastus- ja ensihoitotehtävissä
Pelastuslaitos kertoo tiedotteessa tyypillisiä vapun tehtäviä olevan muun muassa haavojen hoito, kaatumiset sekä pienet tulipalot, kuten roska-astioiden syttymiset.
Helsingin kaupunki kertoo tuovansa keskustan puistoihin 189 käymälää ja 50 pisoaaria. Keskustaan ja Kaivopuistoon tuodaan lisäksi tapahtumaroskiksia, avolavoja sekä peltitynnyreitä kytevälle grillijätteelle.