



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tappara-tähdet avainasemassa Ilves-sarjan lopputuloksessa | MTV Uutiset

Rikard Grönborgin

– On Tapparallakin systeeminsä, mutta se luottaa enemmän yksilötaitoon.

Juttu jatkuu videon alla.

1:12 Benjamin Rautiaista sattui 3. ottelussa – poistui hetkeksi koppiin tämän tällin jälkeen.

Ilves-päävalmentaja Tommi Niemelän systeemissä neljä kenttää jauhaa koko kauden mitassa hiotulla pelitavalla. Pelaajisto on toimittanut laajalla rintamalla, ja tähän päälle Ilveksellä on vielä ottelusarjan tähän mennessä paras pelaaja, ruotsalaispakki Simon Johansson.

– Ajoitus on aina kaiken a ja o. Niemelälle pitää antaa siitä posit. Se tapahtui jo Pelicansissa, ja nyt Ilves pelaa parasta peliään silloin kun pitää.

Aaltonen nostaa runkosarjasta esiin Tapparalta ajoittain nähdyt täysin ylivertaiset esitykset, jotka tulivat kuin nappia painamalla.

– Onko sitä nappia vieläkään painettu? Vai onko sitä painettu, mutta kaverikin on painanut, ja heillä on vielä parempi nappi? Aaltonen puntaroi ja alleviivaa, että ottelusarjat usein tasoittuvat edetessään.

"Ei pelillinen veturi"

Tapparan Joachim Blichfeld iski välieräsarjan ensimmäisen maalinsa 3. ottelussa.Photomotion / All Over Press

Kolmannessa ottelussa Tappara teki tähtipelaajiensa johdolla kolme ylivoimamaalia. Näistä kaksi ensimmäistä tuli Otto Latvalan huitomisesta ottaman viisiminuuttisen aikana. Aaltosen mielestä tuomio oli liian kova, vaikka Latvalan maila kolahti Oiva Keskisen sukukalleuksille.

Aaltonen huomauttaa, että Ilves hölmöili muutenkin jäähyillään. Väärä vaihto ajassa 54.11 johti Tapparan voittomaaliin, ja Jens Lööken kampituskakkonen päätti loppukirin 11 sekuntia ennen summeria.

– Tapparan ykköshepat heräsivät, he tekivät tärkeitä maaleja. Tuokin on Ilvekselle huono uutinen, Aaltonen totesi viitaten Benjamin Rautiaisen ja Joachim Blichfeldin osumiin Latvalan vitosen aikana.

Maali oli Rautiaiselle pudotuspelien ensimmäinen, ja runkosarjan ylivoimainen tehokaksikko on kerännyt kevään kahdeksassa ottelussa vasta kolme pistettä mieheen.

Kritiikkiä on tullut. Aaltonen on arviossaan armollisempi.

– Mielestäni Rautiainen on pelannut ihan hyvin. Vähän on ollut sellaista yliyrittämistä.

– Blichfeld on ihan täysi snaipperi. Hän tekee maaleja ja pisteitä, eikä häneltä voi muuta odottaakaan. Hän ei ole pelillinen veturi, ja sähisemässä joka paikassa.

Yhden varoittavan esimerkin Tapparan tähtikatraasta Aaltonen kuitenkin nostaa. Oiva Keskinen "leikki pelillä" kolmannessa ottelussa. Hänen huolimaton virheensä johti Ilveksen 1–2-kavennukseen (video alla), ja Keskinen oli lahjoittaa maalin myös 2–2-tilanteessa.

– Pelimies tekee oikeita virheitä, Aaltonen toteaa naureskellen.

Juttu jatkuu videon alla.

1:14 Ilves kaventaa heti 2. erän alkuun – Tapparan Oiva Keskiseltä huolimatonta pelaamista.

Entinen taituripelaaja uskoo, että Tampereen paikallissarjan jatko henkilöityy pitkälti Tapparan ykköspyssyihin.

– Jos he alkavat paukuttaa, he voivat kääntää tämän sarjan, mutta Ilves on tällä hetkellä pelin päällä rajusti. Mutta jos tähdet heräävät, Tappara saa siitä ison edun.

SM-liigan välierät Tappara–Ilves 1–2 To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 2–3

Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara 6–0

Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 3–2

To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara

La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves

Tarvittaessa

Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara

Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves KooKoo–SaiPa 2–1 Pe 17.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 4–2

La 18.4. klo 17.00 SaiPa–KooKoo 3–5

Ti 21.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa 2–4

Pe 24.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo

La 25.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa

Tarvittaessa

Ma 27.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo

Ke 29.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa Finaaliin pääsee neljällä voitolla. Kaikki ottelut katsottavissa MTV Katsomossa!