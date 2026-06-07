Karoliina Partasen nousu ohi Häkkäsen varapuheenjohtajavaalissa yllätti myös osan kokoomuksen puolueväestä. MTV Uutiset seurasi kokoomuksen puoluekokousta Jyväskylässä.
Kokoomuksen puoluekokouksessa suurin julkinen mielenkiinto kohdistui varapuheenjohtajakisaan, jossa ensimmäisen kauden kansanedustaja, jatkokaudelle varapuheenjohtajaksi valittu Karoliina Partanen ohitti varapuheenjohtajavaalissa puolustusministeri Antti Häkkäsen.
Partanen sai puheenjohtajavaalissa 595,8 ääntä, Häkkänen 539,8 ääntä, ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittu ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala 399 ääntä.
Partasen nousua ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ohi Häkkäsen voi pitää yllättävänä.
Häkkänen on profiloitunut näkyvästi puolustusministerinä, ja hänellä on ollut vankka tuki sekä kokoomuksen kenttäväelle tehdyissä piirikyselyissä, että kokoomuksen kannattajille tehdyissä kyselyissä.
Ennakkoon Häkkäsen ennakoitiin saavan varapuheenjohtajaehdokkaista suurimman äänimäärän, kuten kävi myös edellisissä kokoomuksen varapuheenjohtajavaaleissa.
Myös osa kokoomuksen puoluekokousväestä myönsi taustakeskusteluissa yllättyneensä Partasen noususta ohi Häkkäsen.
Syyksi nähtiin muun muassa se, että Häkkänen on toiminut kokoomuksen varapuheenjohtajana poikkeuksellisen pitkään, vuodesta 2016 alkaen.
Osaa ärsytti se, ettei Häkkäsen "itse ymmärrä" väistyä varapuheenjohtajan paikalta, antaen tilaa muille.
Pitkän varapuheenjohtajuuden arveltiin myös alkavan muodostua taakaksi Häkkäselle itselleen.
Kokoomuksella ei ole virallista sääntöä, joka rajoittaisi varapuheenjohtajakausien määrää. Julkisuudessa on kuitenkin viitattu puolueessa olevaan kirjoittamattomaan sääntöön, jonka mukaan varapuheenjohtajana olisi suotavaa istua enintään kolmen kauden, eli kuuden vuoden ajan.