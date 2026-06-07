Partanen sai puheenjohtajavaalissa 595,8 ääntä, Häkkänen 539,8 ääntä, ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittu ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala 399 ääntä.

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– Karakallion-Kilon kokoomuksen aktiivit ovat seuranneet nykyisten varapuheenjohtajien toimintaa vuodesta 2016 lähtien ja sen perusteella olemme päättäneet ehdottaa puoluekokoukselle, että varapuheenjohtajien kaudet rajattaisiin kolmeen eli kuuteen vuoteen kerralla, vaadittiin aloitteessa, joka ei kuitenkaan edennyt.

"Kampanjoi kokouspaikalla aktiivisesti"

Häkkänen kiisti valinnan jälkeen pidetyssä mediainfossa, että olisi pettynyt tulokseen. Hän sanoi olevansa oikein tyytyväinen siitä, että sai edelleen vahvan tuen.

Partanen itse ei halunnut tarkentaa, mihin puoluekokouksen tapahtumiin tai keskusteluihin hän viittasi.

– Lauloin niin hyvin karaokea yhdessä tilaisuudessa, ja eilen meillä oli Multalan Sarin melkoiset tanssit tuolla iltajuhlassa. Varmasti se nostatti tunnelmaa niin, että tulos on nyt tämä, Partanen kuittasi kysymyksen.