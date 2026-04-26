Puolustusministeri Antti Häkkänen on kokoomusta äänestävien keskuudessa ylivoimainen suosikki puolueen varapuheenjohtajaksi, käy ilmi Helsingin Sanomien kyselystä.
Vastaajista lähes puolet haluaisi Häkkäsen jatkavan varapuheenjohtajana. Toiseksi suosituin ehdokas oli kansanedustaja Heikki Autto.
Kokoomuksella on kolme varapuheenjohtajaa. Valinnat tehdään puoluekokouksessa kesäkuun alussa.
Kyselyn toteutti maalis-huhtikuussa Verian. Siihen vastasi noin 650 ihmistä, jotka kertoivat kannattavansa kokoomusta. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan noin 3,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.