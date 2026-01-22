Vuoden 2026 Oscar-ehdokkaat ovat nyt julki.
Juontajat Danielle Brooks ja Lewis Pullman paljastivat tänään Los Angelesissa noin kello 15.30 Suomen aikaa vuoden 2026 Oscar-ehdokkaat 24 kategoriassa.
Järjestyksessään 98. Oscar-gaalaa juhlitaan Hollywoodissa sunnuntain 15.3. ja maanantain 16.3. välisenä yönä Suomen aikaa.
Suomella oli mahdollisuus päästä Oscar-ehdokkaaksi, sillä Fabian Munsterhjelmin ohjaama lyhytelokuva Sukkahousut (engl. Pantyhose) oli aiemmin valittu jatkoon parhaan lyhytelokuvan kategoriassa. Elokuva ei kuitenkaan valikoitunut ehdokkaiden joukkoon.
Katso tästä Oscar-ehdokkaat!
Paras elokuva:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value