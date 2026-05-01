Viranomaiset estivät Oscar-voittajaa nousemasta lennolle palkintopokaalinsa kanssa. Nyt pysti on kateissa.
Oscar-palkitun elokuvaohjaajan Pavel Talankinin arvokas patsas katosi Yhdysvalloissa jännitteisen lentokenttätilanteen jälkeen, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja yhdysvaltalainen New York Post -lehti.
Yksin Putinia vastaan (Mr. Nobody Against Putin) -dokumenttielokuvan toinen ohjaaja kertoo Yhdysvaltain liikenneturvallisuusviranomaisen TSA:n estäneen häntä keskiviikkona New Yorkin JFK-lentokentällä tuomasta Oscar-palkintoaan lennolle.
Talankinin mukaan hän oli aiemmin matkustanut pystin kanssa useita kertoja ongelmitta.
Nyt lentokenttäviranomaiset määrittivät vajaat neljä kiloa painavan kultaisen patsaan mahdolliseksi aseeksi.
– On täysin käsittämätöntä, miten Oscaria voidaan pitää aseena, Talankin kommentoi Deadline-lehdelle saavutettuaan torstaina Frankfurtiin Saksaan.
Lufthansan työntekijältäkin ratkaisuehdotus
Talankinin mukaan yritykset ratkaista tilanne JFK:lla eivät johtaneet mihinkään.
Lufthansan työntekijä tarjoutui saattamaan palkinnon henkilökohtaisesti portille ja pitämään sen hallussaan lennon ajan, mutta TSA hylkäsi ehdotuksen.
Sekä TSA:n että Lufthansan esimiehet tyrmäsivät myös ajatuksen Oscarin sijoittamisesta ohjaamoon turvaan.