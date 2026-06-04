Jalkapallon MM-kisat ovat huolenaihe erityisesti New Yorkille, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.
New Jerseyn MetLife-areenalle valuu kuorma-auto toisensa perään. Aitoja, turvaesteitä, valvontalaitteistoa. Fifan MM-valmistelut ovat loppusuoralla, kun maailman suurin urheilutapahtuma alkaa virallisesti 11. kesäkuuta.
Erityisen suuri huoli viranomaisilla on läheisestä New Yorkin kaupungista. New Yorkin poliisi on varoittanut, että uhkaympäristö on ennennäkemätön: massatapahtumat houkuttavat aina terroristeja, mutta tilannetta kiristävät entisestään jännitteet Lähi-idässä ja Yhdysvaltain sotilaallinen konflikti Iranin kanssa.
Huolta aiheuttavat New Yorkin kaupungin ilmaiset kisakatsomot. Viranomaiset ovat varautuneet pommien ja autoiskujen mahdollisuuteen.
Listalla ovat myös kyberuhkat, joita pidetään merkittävinä. Turvallisuusviranomaisten päänsärkyä lisää se, että koripallojoukkue Knicks pelaa samanaikaisesti NBA-finaalissa – New York on siis kahden suuren urheilutapahtuman keskipisteenä yhtä aikaa.
Suurin osa MM-kisojen peleistä pelataan Yhdysvalloissa, yhdellätoista paikkakunnalla, minkä lisäksi pelejä pelataan Meksikossa ja Kanadassa. MetLife-areenalla New Jerseyssä pelataan kahdeksan ottelua, mukaan lukien finaali.
Yli 800 miljoonaa euroa turvatoimiin
Yhdysvallat on varannut kisojen turvatoimiin poikkeuksellisen suuren rahasumman. Liittovaltion hätätilavirasto FEMA myönsi noin 575 miljoonan euron turvallisuusavustuksen yhdelletoista isäntäkaupungille. Raha on tarkoitettu muun muassa lisäpoliisivoimien palkkaamiseen ja kybersuojaukseen.