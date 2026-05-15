Erika Vikman ja Lordi nähdään väliaikanumerossa Euroviisujen finaalissa.

Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman ja Suomen ainoa viisuvoittaja Lordi esiintyvät Euroviisujen finaalissa.

MTV Uutiset pääsi näkemään esityksen perjantaina medialle suunnattussa viisufinaalin harjoituksessa.

Kaksikko nähdään väliaikanumerossa muiden euroviisuartistien kanssa. Joukossa on muun muassa Ukrainan euroviisuikoni Verka Serduchka ja Norjan euroviisuvoittaja Alexander Rybak.

Erika Vikman avaa koko esityksen. Väliaikanumero on potpuri euroviisukappaleista. Vikman ja Lordi esittävät pätkiä useista viisukappaleista. Yhdessä he esittävät pätkän Käärijän Cha cha chasta. Lordilla on Suomi-hattu päässään.

Suomen kaksikolla on huomattavan paljon ruutuaikaa verrattuna muihin esiintyjiin. Esitys huipentuu Nel blu, dipinto di blun eli Volaren diskoversion yhteislauluun.

Finaalin avausnumerossa puolestaan nähdään kultaisessa asussa viime vuoden Euroviisuvoittaja JJ.

Hän avaa viisut oopperalla, toisella pop-henkisemmällä kappaleella ja viime vuoden voittokappaleellaan Wasted Love. Paikalla on säestämässä orkesteri ja lavalla punavalkoiseen pukeutuneita tanssijoita. JJ esiintyi myös helmikuussa Uuden musiikin kilpailussa.