Täksi kaudeksi F1-kisakuskiksi palannut Valtteri Bottas on päässyt Cadillacin tiimissä tekemään itselleen täysin uusia tehtäviä.

12 vuotta Williamsilla, Mercedeksellä ja kesken sopimuskauden Sauberiksi muuttuneella Alfa Romeolla ajanut Bottas hyppäsi täksi kaudeksi täysin uudenlaisen haasteen pariin, kun F1-sarjaan uutena tallina liittynyt Cadillac pestasi hänet toiseksi kisakuskikseen.

Yhdysvaltalaistiimi päätti satsata ensimmäisellä kaudella kokemukseen, ja 249 F1-osakilpailua ajaneen Bottaksen rinnalle palkattiin 284 GP-starttia vyölleen kerännyt Sergio Perez.

F1-sarjassa tehtiin täksi vuodeksi jopa modernin ajan suurimmaksi arvioitu sääntömuutos, joten kokemukselle oli aidosti myös tarvetta. Bottaskin on saanut huomata, että kaikessa lähdettiin kirjaimellisesti liikkeelle nollasta.

Suomalaiskuski on päässyt vaikuttamaan autoon yksityiskohtaisemmin kuin koskaan aiemmin urallaan.

– En ollut koskaan ollut suunnittelemassa sitä, minkälainen ohjauspyörä on, Bottas kertoi GP Todayn mukaan Sky Sportsille.

– Olen myös saanut valita ohjaukseen haluamani välityksen ja muuta vastaavaa. On niin paljon enemmän asioita, joihin saa vaikuttaa, kun liittyy aloittelevaan tiimiin eikä kehitystyössä ole mukana mitään meneisyydestä. Silloin pääsee suunnittelemaan kaikkea, mikä on supersiistiä.

Cadillacin tulokaskauden alku on ollut odotetun vaikea. Tallin paras tulos kolmesta ensimmäisestä GP-viikonlopusta on Bottaksen 13. sija maaliskuun puolivälissä Kiinassa.

Suunta on vain ylöspäin.

– Olemme (Perezin kanssa) molemmat nähneet paljon tässä lajissa. Olemme nähneet, mikä toimii hyvässä tiimissä ja mikä ei toimi. Olemme olleet mukana hyvässä ja pahassa.

– Meillä on mielestäni hyvä käsitys siitä, mitä tiimi ja auto tarvitsevat toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Me molemmat asetamme tiimin itsemme edelle. Toivottavasti tämä auttaa meitä parantamaan yhä nopeammin.