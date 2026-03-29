Japanin F1-osakilpailun 2026 seuranta

Urheilu F1 Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet MTV seuraa Japanin F1-kisaa: Hurjaa taistelua kärkisijoista! MM-sarjan johtopaikka vaihtumassa Kauden kolmas F1-osakilpailu ajetaan Japanin Suzukassa. Getty Images Julkaistu 29.03.2026 08:05 (Päivitetty 12 minuuttia sitten ) Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi F1-osakilpailu Japanin Suzukassa ajetaan varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. MTV seuraa kisaa tässä artikkelissa reaaliajassa. Japanin F1-osakilpailun seuranta: Kierros 48/53: Lando Norris ohittaa Lewis Hamiltonin ja nousee viidenneksi. Eipäs nousekaan, vaan Hamilton nappaa sijan heti seuraavassa mutkassa itselleen. Kierros 47/53: Hamilton ajaa mutkan läpi ajovirheen seurauksena. Norrisin mielestä Ferrari-kuskin on tämän vuoksi päästettävä hänet ohitseen. Katsotaan. Verstappen puolestaan hämmästelee, miten nopea Gaslyn kuljettama Alpine on. Hollantilainen ei pääse ohi ja on jämähtänyt kahdeksanneksi. George Russell tekee uutta yritystä noususta kärkikolmikkoon ja on ajanut Leclercin kiinni. Kaksikon välinen ero enää puoli sekuntia. Kierros 43/53: Hamilton joutuu päästämään Russellin edelleen. Ei riitä mestarin vauhti nyt kärkikamppailuun. Takaa tulee vielä McLarenin hallitseva maailmanmestari Lando Norris, joten pahalta näyttää. Kimi Antonelli johtaa Piastria jo yli 11 sekunnilla. Kärjen järjestys: Antonelli Piastri Leclerc Russell Hamilton Norris Kierros 41/53: Leclerc onnistuu vihdoin ohittamaan Hamiltonin, joka ei luovu paikastaan helpolla. Monacolainen suuntaa seuraavaksi Oscar Piastrin kimppuun. Hamilton puolestaan saa keskittyä puolustamaan nelospaikkaa takana tulevalta Russellilta. Kierros 40/53: Antonelli on porhaltamassa ylivoimaisesti voittoon. Vauhtiero tallikaveriin Russelliin on merkittävä, sillä brittikuski näyttää nyt olevan erikoisen pahoissa vaikeuksissa.

Ferrari-kuskit Leclerc ja Hamilton käyvät nyt kiivasta taistelua kolmossijasta. Hamilton yhä edellä.

Kierros 39/53: Leclerc on nyt Hamiltonin perässä ja edessä on Ferrari-tallin sisäinen kamppailu kolmossijasta. Monacolaisen vauhti vaikuttaa nyt paremmalta, mutta pystyykö hän ohittamaan vanhan mestarin? Oscar Piastri ja kakkossija on sekin aivan Ferrari-kuskien tavoitettavissa, nyt vain 1,2 sekunnin päässä Hamiltonista.

Kierros 37/53: Leclerc ohittaa Russellin ja pudottaa Mercedes-kuskin viidenneksi! Ei pysty Russell hyöödyntämään autonsa vauhtia tällä hetkellä. Tallikaveri Antonelli puolestaan on raapinut jo 6,5 sekunnin kaulan Piastriin.

Kärki:

Antonelli Piastri Hamilton Leclerc Russell Norris

Kierros 36/53: Russell käy näyttäytymässä Hamiltonin vierellä, mutta kokenut britti pystyy pitämään maanmiehensä takanaan.

Kierros 35/53: Russell on hiipinyt puolen sekunnin päähän Hamiltonista. Kohta nähdään isku.

Kierros 34/53: Russell ei pääse ohi edessä ajavasta Hamiltonista ja kärjen järjestys näyttää nyt ainakin hetkellisesti jämähtäneen näihin uomiin.

Mahdollisesti viidentenä ajava Leclerc on nousemassa haastamaan Russellia nelossijasta.

Antonelli puolestaan on onnistunut napsimaan kymmenyksiä joka kierroksella eroa takana tulevaan Piastriin.

Antonelli Piastri +3,8s Hamilton +0,7 Russell +0,7 Leclerc +0,7 Norris +2,6

Kierros 31/53: Aston Martinin Lance Stroll on tulossa sisään. Hänen autonsa työnnetään pilttuun perukoille. Teknisen vian aiheuttama keskeytys.

Kierros 29/53: Antonelli dominoi nyt kilpailua kärjestä. Italialainen ajaa kilpailun nopeimman kierroksen.

Valtteri Bottas on kaukana viimeisenä sijalla 21. Eroa seuraavana ajavaan Fernando Alonsoon on 12 sekuntia.

Kierros 28/53: Antonelli ottaa loistavasti kaulan Piastriin ja nappaa suverreenisti keulapaikan. Samalla Hamilton painaa ohi Russellista uusintastartissa! Kimi Antonelli hallitsee nyt kilpailua ja on nousemassa tällä tuloksella MM-sarjan kärkeen!

Kärjen järjestys:

Antonelli Piastri Hamilton Russell Leclerc Norris Gasly Verstappen Lawson Ocon

Kierros 27/53: Turva-auto otetaan sisään!

Kierros 26/53: Turva-auton takana ajetaan edelleen, kun järjestäjät putsaavat rataa. Kohta pitäisi kuitenkin turva-auton sisään ja kisaamisen jälleen alkaa.

Kierros 25/53: Bearmanin kolari johtuu rajusta vauhtierosta edellä ajaneeseen Colapintoon. Britti joutuu tekemään väistöliikkeen täydessä vauhdissa, mikä saa auton lähtemään käsistä. Vaarallista. Tämä saattaa olla yksi näyte siitä, miten uudet säännöt välillä aiheuttavat vaaratilanteita, kun kuskit nostelevat jalkaa kaasulta ennen mutkia kerätessään akkuenergiaa.

Kierros 24/53: Toto Wolff rauhoittelee George Russellia talliradiossa.

– Katsotaan, mitä voimme tehdä, tallipäällikkö sanoo.

Kärjen järjestys turva-auton takana:

Kimi Antonelli Oscar Piastri George Russell Lewis Hamilton Charles Leclerc Lando Norris Pierre Gasly Max Verstappen Liam Lawson Gabriel Bortoleto

Kierros 23/53: Oliver Bearman täräyttää vaarallisesti ulos. Onneksi britti ei loukkaa itseään pahemmin, mutta näyttää kuitenkin kävelevän kaasujalkaansa ontuen.

Kierros 21/53: Russell valittaa, että vauhti on hiipumassa ja haluaa tulla sisään kisan kärjestä. Mercedes-kuski putoaa pysähdyksensä jälkeen Piastrin taakse.

Samalla radalle tulee turva-auto! Bearman keskeyttää radan varteen. Nyt Antonelli, Hamilton, Gasly pääsevät kolmen kärjestä ilmaiseen varikkopysähdykseen!

Russell puolestaan häviää tässä radikaalisti, sillä hän oli juuri tullut varikolta.

– Uskomatonta, Russell sadattelee tiimiradioon.

Kierros 20/53: Antonelli on tällä hetkellä kisan nopein kuljettaja ja on ajamassa Russellin etumatkan kiinni.

Russell (ei pysähdystä) Antonelli (ei pysähdystä) Hamilton (ei pysähdystä) Gasly (ei pysähdystä) Verstappen (ei pysähdystä) Piastri (1) Leclerc (1) Norris (1)

Kierros 19/53: Kimi Antonelli ajaa kisan nopeimman kierroksen! Mercedeksellä tuntuu olevan huimaa vauhtireserviä. Kumpikin sen kuljettajista pysyy radalla, kun muut käyvät vaihtamassa renkaitaan.

Kierros 19/53: Leclerc pysyy Norrisin edessä varikkopysähdyksensä jälkeen. Tilanne sekoittuu nyt, kun myös Piastri tulee sisään.

Kierros 17/53: Lando Norris tulee varikolle! McLaren luo painetta muille kuskeille, kun Oscar Piastri pysyy letkan kärjessä, ja Norris tulee viitossijalta varikolle. Nyt kutsutaan myös Leclerc boksiin.

Kierros 16/53: Antonelli menee hetkeksi ohi Leclercistä, mutta monacolainen kuittaa heti lähtösuoralla sijan takaisin. Samalla sähköenergiaa akkuunsa keräillyt Lando Norris näyttää nousevan mukaan karkeloihin ja Antonellin kantaan.

3. Leclerc

4. Antonelli +0,9

5. Norris +0,7

6. Hamilton +0,9

Kierros 14/53: Ohituksia ei ole nähty enää samassa tahdissa kuin alkukierroksilla, ja tilanne järjestyksen suhteen on stabiloitunut. Mercedes-kuski Kimi Antonelli on kuitenkin kärkkymässä Ferrarin Charles Leclercin kolmossijaa.

Kierros 10/53: Mersu-kuski Kimi Antonelli menee ohi McLarenin Lando Norrisista ja nousee kilpailussa neljänneksi!

Nyt kärjen järjestys on seuraava:

Piastri Russell Leclerc Antonelli Norris Hamilton Gasly Verstappen Ocon Lindblad

Kierros 8/53: Valtteri Bottas on edelleen kilpailun viimeisenä sijalla 22, edessään Aston Martinin kuskit Stroll ja Alonso. Ei pääse Bottas millään ohi Strollista, joka tuntuu jääneen suomalaiskuskin tukkeeksi.

George Russell ohittaa Oscar Piastrin ja nousee kilpailun kärkeen – tosin vain hetkeksi, sillä Piastri painelee taas seuraavalla suoralla ohi.

Kierros 5/53: George Russell jahtaa ahnaasti Oscar Piastria ja kilpailun kärkisijaa. Eroa kaksikon välillä nyt enää alle sekunti. Kohta nähtäneen ohitus.

Kierros 4/53: Mercedeksen lähtö oli huono, mutta kisavauhti on kunnossa. Russell on noussut jo toiseksi. Antonellilla toki hieman vaikeampaa. Kärjen järjestys on nyt seuraava:

Piastri Russell Leclerc Norris Antonelli Hamilton Gasly Lindblad Verstappen Ocon

Kierros 1/53: Huikea startti! Mercedes-kuskit putoavat välittömästi eturivistä:

Oscar Piastri ampaisee kolmosruudusta kärkeen, Charles Leclerc nelosruudusta toiseksi! Mercedes romahtaa kärjestä molempien kuskien voimin. Myös Lando Norris nousee kolmanneksi viitossijaltaan.

Kimi Antonelli, paalupaikkamies, putoaa jopa kuudenneksi, kunnes ottaa yhden sijan takaisin ja on nyt viidentenä. George Russell on neljäs.

Max Verstappen on nyt yhdeksäs. Valtteri Bottas on koko letkan viimeinen, joten startti oli suomalaiselle murheellinen.

Kello 8.13: Kisa on alkamassa, autot ovat ruuduissaan!

Kello 8.10: Yleinen näkemys on, että Japanin kisa kannattaa vetää yhden pysähdyksen taktiikalla. Joten tämä lienee ainakin kärjen valinta.

Sadetta ei ole ennusteiden mukaan tällä kertaa luvassa.

Kello 8.09: Kaikki alkaa olla valmista kisaa varten. Lähtösuora tyhjenee ihmisistä ja kuljettajat lähtevät lämmittelykierrokselle.

Kello 8.07: Mielenkiintoinen knoppi ennen starttia. Edellisen kerran joku muu kuin Max Verstappen on voittanut Suzukassa vuonna 2019, kun Valtteri Bottas nousi korkeimmalle korokkeelle Mersu-kuskina. Tänään tuskin kumpikaan taistelee voitosta.

Kello 8.02: Huomenta, ja tervetuloa seuraamaan Japanin Suzukan F1-osakilpailua! Heti alkuun ilmoitus siitä, että kilpailun alku viivästyy alkuperäisestä aikataulusta kymmenellä minuutilla. Nyt startti tapahtuu kello 8.10.

Syynä viivästykselle on Porsche Supercupin kisassa nähty kolari, joka pakottaa järjestäjiä mutkan 12 rengasvallin korjaukseen.

Kilpailun lähdöstä tulee mielenkiintoinen: pitävätkö Mercedes-kuskit Kimi Antonelli ja George Russell keulapaikat, vai onnistuuko esimerkiksi neljäntenä starttaava Ferrari-kuski Charles Leclerc loikkaamaan sijoja ja rikkomaan Mersu-kaksikon?

Toinen mielenkiintoinen seurattava on 11. ruudusta kisaan starttaava Max Verstappen, joka lähtee varmasti aggressiivisesti poimimaan sijoja heti alusta.

Valtteri Bottas lähtee kisaan 20. ruudusta. Suomalaisen takana on vain kriisitalli Aston Martinin kuljettajat.

Lähtöjärjestys Japanissa:

1 Kimi Antonelli Mercedes

2 George Russell Mercedes

3 Oscar Piastri McLaren

4 Charles Leclerc Ferrari

5 Lando Norris McLaren

6 Lewis Hamilton Ferrari

7 Pierre Gasly Alpine

8 Isack Hadjar Red Bull

9 Gabriel Bortoleto Audi

10 Arvid Lindblad Racing Bulls

11 Max Verstappen Red Bull

12 Esteban Ocon Haas

13 Nico Hulkenberg Audi

14 Liam Lawson Racing Bulls

15 Franco Colapinto Alpine

16 Carlos Sainz Williams

18 Oliver Bearman Haas

19 Sergio Perez Cadillac

20 Valtteri Bottas Cadillac

21 Fernando Alonso Aston Martin

22 Lance Stroll Aston Martin