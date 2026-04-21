Tälle kaudelle modernin historiansa mittavimman sääntöuudistuksen läpi käynyt F1-sarja, sen tallit ja sarjan osakkaat päättivät maanantaina yksimielisesti moottorisääntöihin tehtävistä muutoksista, joiden tarkoituksena on parantaa kilvanajoa ja kuljettajien turvallisuutta. Sääntömuutoksia otetaan käyttöön jo seuraavasta, 3. toukokuuta ajettavasta Miamin GP:stä alkaen.

Maanantain kokouksessa oli pöydällä useita muutosehdotuksia, joilla halutaan puuttua erityisesti turvallisuutta koskeviin huolenaiheisiin. Kokouksen tavoitteena oli parantaa uusien moottoreiden sähköenergian käyttöä niin, että se lisäisi kaasu pohjassa ajamista ja pienentäisi autojen välisiä suuria nopeuseroja.

Kaksituntisten keskusteluiden päätteeksi päästiin yksimielisyyteen siitä, mitkä ehdotuksista hyväksyttäisiin, ja suurin osa niistä tulee voimaan välittömästi jo seuraavasta kisasta alkaen. Päätökset vaativat vielä Kansainvälisen autoliiton (FIAn) ylimmään päättävän elimen eli Maailman moottoriurheiluneuvoston hyväksynnän, mutta sen uskotaan olevan pelkkä muodollisuus.

Aika-ajoissa akun latausrajaa lasketaan kahdeksasta megajouleesta seitsemään kierrosta kohden. Tällä varmistetaan, että yhä suurempi osa kierroksesta ajetaan täysillä, jolloin kuljettajien ei tarvitse keskittyä niin paljon energian talteenottoon.

Niin sanottua super clipping -latausrajaa taas nostetaan 250 kilowatista 350 kilowattiin sekä aika-ajoissa että kilpailussa. Tällä estetään kuljettajia nostamasta kaasua kovavauhtisilla osuuksilla ja kruisailemasta energian talteen ottamiseksi.

Lisäksi ylimääräisen tehon rajoituksia muutetaan kisojen aikana, jotta vältetään riski suurista nopeuseroista yllättävissä paikoissa. Suurin käyttöön saatava lisäteho rajoitetaan 150 kilowattiin, tai 250 kilowattiin sellaisissa paikoissa, jotka eivät ole keskeisiä kiihdytysalueita.

Sateen sattuessa tehorajoituksia on mahdollista säätää, jotta minimoidaan riski siihen, että autoista tulisi liian vaikeita ajaa.