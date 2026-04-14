Mercedeksen etumatka muihin F1-talleihin on tilastojen valossa vielä suurempi kuin se on alkukaudesta näyttäytynyt, paljastaa Motorsport.com-sivuston koostamat tilastot.
Mercedes on hallinnut alkukautta formula ykkösissä, joka palasi talvitauolta täysin uusiksi pantujen sääntöjen kanssa. Autot ovat kokeneet aiemmista kausista mittavia muutoksia muun muassa voimayksikköpuolella, ja toistaiseksi juuri Mersu on onnistunut nyhtämään aivan eri tason tulosta muihin verrattuna.
Mercedes on napsinut voiton toistaiseksi kaikista kolmesta osakilpailusta tällä kaudella, mutta tilastojen valossa tallin etumatka on muihin nähden vieläkin suurempi kuin esimerkiksi viimeisin Japanin Suzukassa ajettu kilpailu näytti.
Motorsport.comin koostamien tilastojen perusteella Mercedeksen etumatka muihin nähden vertautuu parhaiten kuuden vuoden takaiseen kauteen 2020, jolloin talli dominoi muita mielin määrin Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen ohjastamilla autoilla.
Mercedes on ollut tilastojen mukaan aika-ajovauhdissa keskimäärin 0,56 sekuntia nopeampi yhdellä kierroksella kuin sen lähin kilpailija Ferrari. Kisavauhdissakin ero on yli puoli sekuntia kierrokselta, 0,53.
Muihin nähden Mersun etumatka on luonnollisesti vieläkin suurempi: McLaren jää aika-ajoissa keskimäärin 0,57 sekuntia ja kisavauhdissa 0,82 sekuntia kierrokselta. Red Bullin kohdalla ero on jo sekunnin luokkaa: 0,97 sekuntia aika-ajoissa ja 1,26 sekuntia kisassa per kierros.