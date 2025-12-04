Juhon ja kumppaniehdokkaan haaveet eivät kohtaa Kolmiodraama-sarjan treffeillä.

Kolmiodraama-sarjassa viisi sinkkua tutustuu kumppaniehdokkaisiin aluksi vain viestittelemällä. Viestien perusteella he valitsevat ehdokkaista toisen, jonka kanssa he muuttavat neljäksi viikoksi yhteiseen asuntoon.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa Juho viestittelee Heidin ja Sadun kanssa. Juhon valintapäätös syntyy nopeasti, vain muutaman viestin perusteella. Vaakakupissa painoi se, että Satu on aamuvirkku Juhon tavoin. Se on tärkeää Juholle, joka pitää kiinni rutiineista. Treffien jälkeen kaksikko muuttaa asumaan yhteen neljäksi viikoksi.

Juho odottaa tapaavansa tumman ja tulisen Sadun.

– Ei osunut ihan se minun arvaukseni, tumma ja tulinen, mutta oikein näyttävän näköinen nuori nainen, Juho kuvailee ensivaikutelmaa.