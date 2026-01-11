Kolmiodraama-sarjassa Jenni kertoo valitsemalleen kumppanille, millainen mies häntä viehättää.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen neljäksi viikoksi.

Jenni päätyi valitsemaan itselleen kumppaniksi Ollin. Kaksikon yhteiselo ei ole sujunut ruusuisesti. Jenni kertoo kauden viidennessä jaksossa Ollille mietteitään.

– Tämä kuulostaa ehkä vähän törkeältä, kun sanon tämän näin. En tiedä, miten muuten sylkäisisin tämän ulos, Jenni aloittaa.

Kolmiodraama-Jenni avaa tunteitaan.MTV Oy / Roy Unho

Hän kertoo toisen viestittelykumppanin olleen "sellainen mihin tarttuisi heti". Ollin kohdalla oli erilaista ja uutta.

– Jos oppisin itsestäni, ettei menisi aina sen saman kaavan ja mieltymisten mukaan, Jenni kuvailee.

– Mutta huomasimme, miksi minun ei kannata mennä uuden mukaan.

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.