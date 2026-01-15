Kolmiodraama-sarjassa Jenni vaikuttuu toisesta kumppaniehdokkaasta.

Kolmiodraama-ohjelmassa seurataan viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Jokaiselle valitaan kaksi sopivaa kumppania, joihin he tutustuvat aluksi ainoastaan tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita. Lopulta he valitsevat ehdokkaista toisen ja muuttavat tämän kanssa yhteen.

Jenni päätyi valitsemaan itselleen kumppaniksi Ollin. Kaksikon yhteiselo ei ole sujunut ruusuisesti.

Kauden kuudennessa jaksossa parin arki kuitenkin mullistuu, kun toinen viestittelykumppaneista, Pessi, muuttaa Ollin tilalle.

Jenniin tekee vaikutuksen Pessin voimailuharrastus.

Miten hän reagoi videoihin? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!

Kolmiodraama MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaisin. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavat kaksi jaksoa ennakkoon päätösjaksoa lukuun ottamatta.